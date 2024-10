ProSceniUm 2024: giovani cantautori in gara al Teatro Lyrick

ProSceniUm 2024 – ProSceniUm, festival dedicato ai giovani cantautori, si terrà sabato 26 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi. L’edizione 2024 vedrà in gara nove finalisti che si sfideranno dal vivo, accompagnati da un’orchestra ritmo-sinfonica di 34 elementi diretta dal maestro Paolo Ciacci. L’evento inizierà alle 21 e sarà condotto da Rudy Zerbi e Loredana Torresi.

I finalisti saranno giudicati da una giuria di qualità, presieduta dal giornalista Marino Bartoletti e composta da personalità di spicco nel mondo della musica e dello spettacolo, tra cui il produttore Claudio Cecchetto, il compositore Beppe Dati, il tenore Frate Alessandro Brustenghi, lo speaker radiofonico Manuel Saraca e il talent scout Emilio Munda. Gli artisti in gara eseguiranno le loro composizioni originali, concorrendo per sei premi assegnati sia dalla giuria che dal pubblico in sala e in streaming.

L’orchestra che accompagnerà i cantautori è formata da professionisti di diverse discipline musicali. Tra i membri ci sono Alessia Monacelli, Stefano Corradetti, Lucrezia Sannipoli e Stefania Pozzi al violino, Ivo Scarponi al violoncello e Graziano Brufani al contrabbasso. La sezione dei fiati è composta, tra gli altri, da Marco Venturi (corno) e Antonello Migliosi (tromba), mentre alla tastiera e alla programmazione ci saranno Michele Scarabattoli e Alessandro Fiorucci. La parte ritmica sarà affidata al basso di Mauro Formica e alla batteria di Filippo Barcaiolo.

I premi previsti comprendono il premio assoluto di ProSceniUm, deciso dalla giuria e dai cantanti stessi, il premio della critica Siae, il premio per il miglior testo dedicato a Stefano D’Orazio, e il riconoscimento per la migliore musica, assegnato dai membri dell’orchestra. Un ulteriore premio, per la canzone più radiofonica, sarà conferito da Radio Subasio.

Al termine del festival, il pubblico potrà partecipare al “Dopo Festival”, che si terrà domenica 27 ottobre al Centro Commerciale Collestrada. L’evento, a ingresso gratuito, sarà condotto dall’attore Alex Belli e da Loredana Torresi, e offrirà un momento di musica e intrattenimento dalle ore 17.

ProSceniUm è un’iniziativa dell’Associazione Culturale ProSceniUm – Progetto Scenico Umbro, patrocinata dalla Regione Umbria, dall’Assemblea Legislativa dell’Umbria e dalla Provincia di Perugia. Il festival è realizzato in collaborazione con la Città di Assisi, la SIAE e diversi partner tra cui Nuovo Imaie, BCC di Spello e del Velino, CNA Umbria, Camera di Commercio dell’Umbria e Fondazione Perugia.