Chiama o scrivi in redazione

Radio Antenna Petrignano ritorna sul web, dopo tanti anni

Nasce una nuova radio ad Assisi, o meglio ritorna! E’ Radio Antenna Petrignano che rinasce sul web dopo anni di silenzio. Radio Antenna Petrignano nasce ad Assisi per gioco nel 1976, dall’idea di quattro compagni di scuola, allora quattordicenni Carlo Mantovani, Matteo Morelli, Gianluca Salucci e Fausto Ballarani. Oggi quel progetto è stato ripreso e la vecchia radio fm è riproposta come una web radio, on air.

L’emittente è così tornata a trasmettere nel mese di giugno, per raccontare le bellezze di Assisi e di tutta l’Umbria. Dal primo giugno trasmette dopo l’ok della Siae. Dà anche spazio a rubriche dedicate al sociale a livello locale. Poi alle poesie e alle favole, alla musica anni ’50, ’60 e ’70 e a speciali su personaggi di rilievo del panorama musicale italiano.

Tante altre persone, al fianco dei quattro fondatori, condividono la loro stessa passione. Rosanna Rossi di poesie, Antonella Nunnari parla delle sue favole, Pino Gambacorta con la musica degli anni ’50-’60-’70, Antonio Milazzo con i suoi happy hour.

A rafforzare il palinsesto della radio ci sono poi le interviste ai volti simbolo della città di Assisi, compresi i proprietari delle attività tradizionali, addirittura centenarie. E poi tanti altri contributi. Per ascoltare Radio Antenna Petrignano basta visitare il suo sito ufficiale o cliccare qui