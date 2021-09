Radio Subasio nuova stagione Subasio Music Club riparte da Sangiovanni

Chiama o scrivi in redazione

Radio Subasio, la nuova stagione di Subasio Music Club riparte da Sangiovanni

Riesce a connettere le generazioni! Gli adulti ne apprezzano modalità comunicative e testi, mentre gli adolescenti lo vedono come un modello. Sangiovanni arriva a Radio Subasio per inaugurare la nuova stagione di Subasio Music Club.

Lunedì 27 settembre alle 21:00 lo studio di Assisi tornerà ad accendere microfoni e riflettori, concentrandoli su colui che è il personaggio del 2021 … e non solo di un’estate destinata ormai a scivolare nei ricordi.

La hit “Malibù” ha avuto il merito di trasmettere un’iniezione di leggerezza – che è altro dalla superficialità – a tutti coloro che hanno il desiderio e la curiosità di puntare sui sentimenti. … E non perché Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, secondo classificato nel talent Amici, ha mostrato nel programma le dinamiche interpersonali di un ragazzo della sua età che riesce a dare il senso della complicità e della dimensione giocosa desiderata in ogni storia d’amore.

“Siamo sulle giostre, salgo io poi sali pure tu, mentre guardiamo dall’alto mezzo continente. Se vuoi ti compro tutta Malibù”.

Ad intervistarlo sarà Davide Berton, che avrà anche il compito di coordinare ed introdurre gli interventi degli ascoltatori che in video-collegamento avranno l’opportunità di interagire con l’artista.

Facebook Live sulla pagina di Radio Subasio assicurerà la visione del programma, trasmesso in simulcast in fm ed in streaming su radiosubasio.it.

Già nelle premesse, la serata sarà un successo, sull’onda dei consensi che sta ricevendo il 18enne “Sangio”, come lo chiamano carinamente i fan, più piccolo di tre fratelli e residente con i genitori a Grumolo delle Abbadesse, in provincia di Vicenza. Le sue canzoni – raccolte nell’ep omonimo – sono ascoltatissime, come “Guccy Bag“, “Tutta la notte”, “Lady“, oltre alla cover del brano di Loretta Goggi “Maledetta primavera“, perché è indispensabile combinare linguaggi diversi, con la consapevolezza di chi si è.

“Sangiovanni è un cantante … “ ha dichiarato recentemente, a proposito delle sue vicende personali, “prima di tutto … un artista“.

Ingannando l’attesa di vederlo live, si può parlare di “ritorno” a Radio Subasio, perché è stato l’ospite a sorpresa, in collegamento video, per il suo amico e collega Deddy, già protagonista a Subasio Music Club … Chissà chi interverrà per lui? … Si accettano scommesse!!!

Per entrare nella rosa dei 50 partecipanti in collegamento video, compilare entro il 15 settembre il form pubblicato su www.radiosubasio.it, scrivendo anche la domanda che si vorrebbe porre a Sangiovanni. Una mail fornirà le indicazioni necessarie.