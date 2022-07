Search for: Search Button

Riverock Festival, si comincia con gli Psicologi

Primo live per i concerti in cartellone per l’undicesima edizione del Riverock Festival che venerdì 8 luglio alle 21 aprirà i battenti alla Lyrick Summer Arena con le sonorità urban rap del giovanissimo duo degli Psicologi, in tour con le canzoni del nuovo album “Trauma”, uscito lo scorso 29 aprile.

Molto seguiti dal pubblico della “generazione Z”, Gli Psicologi sono Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu), classe 2001, il cui sodalizio nato sul web sfocia in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap. Esponenti della generazione “post millennials”, raccontano la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva. La somma delle prime canzoni sfocia nel doppio cd “2001 + 1002” uscito a novembre 2020 per Bomba Dischi. Dopo un tour invernale nei principali locali della penisola pubblicano “Millenium Bug”, disco d’esordio che debutta alla posizione numero 5 dei dischi più venduti in Italia e rimane stabile nella top 100 della classifica Fimi/Gfk. Prodotto da Drast e Winniedeputa, all’interno spaziano le collaborazioni con Tredici Pietro, Fuera, Madame e Ariete nella traccia “Tatuaggi” (disco di platino) contenuta nel repack “Millennium Bug X”.

Prevendite aperte su circuito TicketItalia e TicketOne. All’interno dell’Arena saranno allestiti dei punti food & drink aperti tutte le sere di programmazione.

Inoltre, fino al 31 luglio sarà possibile visitare la mostra “Chi è Simone Cecchetti?”, inaugurata lo scorso primo luglio e dedicata a uno tra i fotografi musicali più attivi a livello internazionale che, da oltre 20 anni, fotografa le rockstar, rigorosamente dal vivo, sui più importanti palchi italiani ed europei, creando uno stile unico e riconoscibile. L’esposizione è inserita nel progetto “SONO = SUONO La musica attraverso l’immagine” che riflette sull’intricato rapporto semiotico fra il suono e l’immagine, fra la musica e la sua rappresentazione visuale. Progetto promosso dall’Associazione Riverock, in collaborazione con il Comune di Assisi e con il sostegno della Fondazione Perugia, che sarà accompagnato da quattro talk: “Graphic design” il 14 luglio alle 18 con Valerio Bulla, “L’illustrazione” il 22 luglio alle 18 con Alessandro Baronciani, “La fotografia” il 23 luglio alle 18 con Simone Cecchetti, “Film making” il 28 luglio alle 18 con Giorgio Testi.

Riverock Festival è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è promosso da Associazione Culturale Riverock con il patrocinio e il sostegno del Comune della Città di Assisi. Main partner Peroni, Bus per Concerti. Il progetto “SONO = SUONO La musica attraverso l’immagine” è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Perugia e del Comune della Città di Assisi. Media partner Piacere Magazine e Umbria Radio.

