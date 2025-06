Successo per Ruiz de Ballesteros al via del Cambio Festival

A San Gregorio un’apertura romantica per il festival 2025

Successo per Ruiz de Ballesteros – Ha preso il via con un concerto a ingresso libero di forte impatto emotivo la nuova edizione di Cambio Festival 2025, che ha debuttato nella suggestiva cornice del Castello di San Gregorio. Protagonista della serata inaugurale il pianista Stefano Ruiz de Ballesteros, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso le molteplici forme dell’amore così come interpretate nel periodo romantico, esplorando la metamorfosi del pianoforte e la sua forza narrativa in un’epoca dominata da introspezione e lirismo.

Il concerto ha proposto un repertorio raffinato, costruito intorno alle “trasformazioni” romantiche del sentimento amoroso, partendo dai Tre Sonetti del Petrarca di Franz Liszt, dove la poetica del testo incontra l’intensità del suono pianistico. La serata è poi proseguita con pagine di Johannes Brahms e di autori italiani come Giuseppe Martucci, capaci di declinare il romanticismo in forme nuove, sfumature timbriche e intensità espressiva. A concludere il percorso musicale, alcune composizioni di Frédéric Chopin, icona dell’anima romantica per eccellenza.

La partecipazione del pubblico è stata ampia, a conferma del forte legame tra la manifestazione e il territorio, consolidato negli anni grazie a un’offerta culturale sempre più ricercata e capace di coniugare musica, paesaggio e patrimonio. L’apertura di questa edizione ha voluto sottolineare l’evoluzione emotiva e artistica dell’amore nel corso del XIX secolo, tra piccoli salotti e grandi sale, filtrato dallo sguardo di alcuni dei compositori più rappresentativi della storia europea.

Dopo questo preludio, il festival entrerà nel vivo a partire dal 2 luglio, con una serie di appuntamenti serali nella location del Castello dei Figli di Cambio a Palazzo di Assisi. Si comincia con il tributo a Ornella Vanoni di Lisa Manara affiancata da Claudio Vignali, dal titolo Lisa canta Ornella. Alla performance prenderà parte anche Riccardo Catria alla tromba. Il concerto avrà inizio alle 21.45, con biglietto al costo di 10 euro, gratuito per i minori di 18 anni.

Il giorno seguente, 3 luglio, saliranno sul palco Javier Girotto & Aires Tango, storica formazione che celebra trent’anni di attività musicale. La serata offrirà uno sguardo sul dialogo tra jazz e tango, cifra stilistica del gruppo. Anche in questo caso, inizio alle 21.45, con biglietti a 15 euro e ingresso gratuito per gli under 18.

Il 4 luglio sarà invece la volta di La Lanterna, progetto musicale di Federico Gili – Accordion, che porterà il pubblico in un’atmosfera conviviale e raccolta, simile a una cena tra amici. Alla fisarmonica di Gili si affiancheranno, tra gli altri, Lorenzo Bisogno e Ramberto Ciammarughi. La serata si chiuderà con un dj set. Il biglietto d’ingresso è fissato a 15 euro, gratuito per i minorenni.

A chiudere la programmazione di luglio, il 5, tornerà Alessandro Quarta, già ospite del festival nel 2018 e nel 2023. Con il progetto Cinque elementi, il violinista proporrà un’esibizione centrata sul rapporto tra essere umano e natura, invitando alla consapevolezza e alla cura del pianeta. Anche per questa serata, che si concluderà con un dj set, il costo del biglietto sarà di 20 euro, con accesso libero per gli under 18.

Il festival proseguirà poi ad agosto con due appuntamenti a Villa Fidelia di Spello: il 29 agosto andrà in scena Moods, con TrioRox e la partecipazione straordinaria di Gianluca Petrella, a cui seguirà un dj set a cura di Cap, Franco B, Max P e Stefano Tucci. Il giorno seguente, 30 agosto, sarà la volta del Matteo Chimenti Sextet con Seeds of Influence, inizio sempre alle 21.45. Entrambe le serate avranno biglietto a 15 euro, gratuito per i minori.

Cambio Festival 2025 è realizzato con il sostegno delle amministrazioni comunali di Assisi e Spello, di sponsor privati tra cui Pegaso 2000, ACTON e Fineco Bank, e gode del patrocinio della Provincia di Perugia. Fondamentale anche il contributo del bando “Spettacoli dal vivo 2024” promosso da Sviluppumbria e finanziato attraverso i fondi europei del PR FESR 2021–2027.

I biglietti per tutti gli eventi – sia a pagamento che gratuiti – sono già disponibili attraverso il sito ufficiale www.cambiofestival.it e tramite il circuito Ticket Italia. Per aggiornamenti continui, sono attivi i canali social su Facebook, Instagram e X/Twitter.

