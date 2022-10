Tour Daniele Silvestri Teatro Lyrick gremito per “data zero”

E’ cominciato ieri sera (sabato) da Assisi, da un gremito teatro Lyrick, il nuovo tour di Daniele Silvestri “Teatri/22”. Il palco si è trasformato in un accogliente e suggestivo studio di registrazione rendendo il pubblico partecipe attivo dei brani proposti durante questo viaggio musicale che vedrà l’artista esibirsi nei maggiori teatri della Penisola.

“Eseguiremo dei brani inediti – ha detto in apertura Silvestri – li scriveremo, riscriveremo, cambieremo e improvviseremo in ogni singola data sotto gli occhi di tutti quelli che verranno a vederci. Spettatori inevitabilmente partecipi – volenti o nolenti – di questa parte sperimentale e creativa dello spettacolo”. Ed è stato veramente così, con un Silvestri in costante comunicazione con il resto.

Così, in maniera del tutto eccezionale, il cantautore porterà sul palco il suo processo creativo, collettivizzandolo e condividendolo con il suo pubblico, che diventerà spettatore non solo di un concerto ma proprio della costruzione di nuova musica.

Silvestri è tornato dal vivo e lo ha fatto partendo da Assisi, con tanta musica inedita ‘in lavorazione’ e, fedele all’originalità che contraddistingue ogni suo progetto, in attesa dell’uscita del prossimo album ha deciso di non lasciare a casa il disco in lavorazione ma di portarlo in scena, costruendolo sul palco insieme al pubblico.

In apertura ‘Tik Tak’, il primo singolo in radio da questi giorni che anticipa il nuovo album di inediti. Le parole si susseguono e si rincorrono nelle ossessioni algebriche e croniche del protagonista.

Per finire, tutti in piedi a intonare ‘Salirò’, in un tripudio di mani alzate a salutare Silvestri.

