Vasco Rossi invitato ad Assisi per la pace

Inviata la lettera con lo stemma della città

Vasco Rossi riceve l’invito ufficiale di Assisi: ambasciatore di pace attraverso la musica

Assisi punta sulla musica per diffondere un messaggio di pace. Una lettera formale, firmata dal sindaco Valter Stoppini e dall’assessore Fabrizio Leggio, è stata consegnata personalmente alla rockstar Vasco Rossi, con l’invito a visitare la città per lanciare un appello universale. La consegna è avvenuta a Zocca, città natale dell’artista, per mano del consigliere Andrea Bertolini, fan storico e rappresentante istituzionale.

Nel plico anche tre doni simbolici: lo stemma della città, una spilla e il volume “Assisi oltre le mura”. La proposta, accolta da Rossi con interesse e entusiasmo, mira a promuovere un momento di riflessione e solidarietà, sfruttando la notorietà e la forza comunicativa del cantante.

Assisi, città legata ai valori di San Francesco, gemellata dal 1989 con Betlemme, ha recentemente esposto sul palazzo comunale la bandiera della Palestina, gesto che intende manifestare la vicinanza alle popolazioni coinvolte nei conflitti. Il Comune confida che Vasco Rossi possa amplificare il messaggio francescano in favore della pace e dell’inclusione.

Secondo quanto riferito da Bertolini, Vasco ha apprezzato l’iniziativa e ha posato per una fotografia con lo stemma cittadino. Il progetto, ancora in fase iniziale, è stato descritto come “una bella opportunità per Assisi”, che cerca di farsi portavoce della pace nel mondo attraverso arte e cultura.