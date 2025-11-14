Ostensione di San Francesco: superate 150mila adesioni

Prenotazioni da tutto il mondo per l’evento del 2026

La prima ostensione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di san Francesco ha registrato oltre 150mila prenotazioni da pellegrini provenienti da ogni parte del mondo, che raggiungeranno Assisi tra il 22 febbraio e il 22 marzo 2026. Un dato che conferma la portata internazionale dell’evento e l’attualità del messaggio del Santo, la cui figura continua ad attrarre fedeli e visitatori a distanza di otto secoli.

Le prenotazioni, gratuite e obbligatorie per partecipare all’ostensione nella chiesa inferiore della Basilica, restano aperte esclusivamente attraverso il sito ufficiale dedicato, dove sono disponibili tutte le informazioni utili sull’iniziativa e sul programma del Centenario Francescano 2026. Lo stesso portale offre inoltre la possibilità di iscriversi alla newsletter che accompagnerà i pellegrini con aggiornamenti periodici.

Accanto alle prenotazioni, la comunità francescana sta mettendo in campo una serie di strumenti digitali pensati per sostenere il cammino spirituale dei partecipanti. I canali social e il sito della Basilica pubblicano contenuti settimanali: nella giornata di martedì vengono diffusi contributi di carattere informativo, mentre il sabato è dedicato a materiali culturali e spirituali. Attraverso l’app “San Francesco digitale”, i fedeli possono accedere a tutte le indicazioni necessarie per vivere l’esperienza dell’ostensione e seguire il calendario delle celebrazioni.

L’ostensione si inserisce nel più ampio contesto del Centenario Francescano del 2026, dedicato non soltanto al ricordo della morte del Santo, ma alla sua vita e al significato del suo esempio. Con il claim “San Francesco vive”, le celebrazioni richiamano il valore simbolico della figura francescana, associata all’immagine evangelica del seme che, caduto in terra e consumato, porta frutto. Allo stesso modo, san Francesco è presentato come un seme fecondo, la cui eredità continua a germogliare nel tempo attraverso la testimonianza della sua esistenza.

Le iniziative previste per il centenario mirano a offrire occasioni di approfondimento e raccoglimento, invitando i partecipanti a lasciarsi ispirare dall’attualità del messaggio francescano, capace di parlare al presente e di proporre un modello di fraternità e semplicità. L’attenzione rivolta alle attività digitali e ai percorsi informativi rappresenta un modo per avvicinare un pubblico ampio, rafforzando il legame tra tradizione spirituale e strumenti contemporanei.

Il programma delle celebrazioni sarà consultabile online, insieme alle informazioni logistiche relative all’accoglienza dei pellegrini e agli appuntamenti previsti nel corso del mese dedicato all’ostensione. I canali ufficiali della Basilica continueranno a fornire aggiornamenti in vista dell’evento, atteso come uno dei momenti più significativi del calendario religioso del 2026.