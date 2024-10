Otto secoli dal “Cantico delle Creature”: celebrazione a Assisi

Nel 2024, ricorrono 800 anni dalla composizione del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi, un’opera che non solo rappresenta una preghiera, ma segna anche il primo esempio di testo poetico redatto in volgare umbro. Questa lauda ha attraversato i secoli, continuando a ispirare riflessioni e emozioni in chi la legge, grazie al suo messaggio profondo sul rispetto e l’apprezzamento della madre Terra. In un contesto attuale che spesso ci allontana dai valori fondamentali, il Rotary Club Assisi ha deciso di offrire alla comunità una giornata di celebrazione e riflessione, dedicata alla bellezza del Creato, un elemento spesso trascurato dalle dinamiche umane.

L’evento si svolgerà il 26 ottobre 2024, a partire dalle ore 16, presso l’Archivio di Stato di Assisi, dove si terrà una visita guidata condotta dalla dott.ssa Federica Romani, socia del Rotary e già responsabile della sezione. Il tema della visita sarà “La tutela dell’ambiente attraverso le carte d’archivio”, un’occasione per esplorare le modalità storiche con cui le generazioni passate hanno cercato di preservare l’ambiente, mirando a un bene comune che già nel Duecento portava i cittadini ad organizzarsi per la raccolta dei frutti e per la bonifica del territorio assisano.

Alle 17:30, la celebrazione proseguirà con una conferenza nella Sala della Conciliazione, moderata dal prof. Nicolangelo D’Acunto, docente di Storia Medievale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e dal prof. Paolo Gresti, esperto di Filologia e Linguistica Romanza. Durante l’incontro, sarà rivisitato il “Cantico delle Creature”, che descrive magnificamente la natura, esprimendo una lode al Creato attraverso le figure di “messer frate Sole”, “sora Luna e le Stelle”, “frate Vento e l’Aria”, “sora Acqua e frate Fuoco”. Il “Cantico”, infatti, non è solo un inno alla vita, ma ha rappresentato un punto di svolta per la poesia europea e una pietra miliare nell’evoluzione della lingua italiana.

La conferenza prevede anche la lettura di estratti sulla vita di San Francesco, accompagnata dall’esecuzione di brani musicali al pianoforte, a cura della pianista Simona Granelli. Gli eventi sono aperti a tutta la cittadinanza, che potrà così immergersi in un pomeriggio di cultura e condivisione, celebrando un’opera che continua a risuonare nel cuore e nella mente delle persone, invitandole a riflettere sull’importanza di un’armonia tra l’umanità e la natura.

Il “Cantico delle Creature” resta un messaggio attuale, che invita a riscoprire il valore della bellezza naturale e dell’ambiente. La giornata del 26 ottobre rappresenta un’opportunità preziosa per tutti per approfondire la conoscenza e l’apprezzamento della tradizione culturale che San Francesco ha lasciato in eredità, e per riaffermare l’impegno collettivo nella salvaguardia del nostro pianeta.

In questo modo, il Rotary Club Assisi non solo celebra il passato, ma contribuisce a costruire un futuro in cui il rispetto per la Terra e il riconoscimento della sua bellezza siano al centro delle nostre vite quotidiane.