Palio del Cupolone: gran finale tra sfide e spettacoli

A Santa Maria degli Angeli si decide il rione campione

Palio del Cupolone verso l’atto conclusivo della decima edizione

Il Palio del Cupolone entra nella fase decisiva e si prepara a vivere le ultime emozioni della decima edizione di J’Angeli 800. Dopo quattro serate caratterizzate da una forte partecipazione di pubblico, cortei storici e rappresentazioni teatrali, Santa Maria degli Angeli si avvicina al momento più atteso della manifestazione, quando sarà proclamato il rione vincitore.

La rievocazione ha riportato nel centro cittadino atmosfere, tradizioni e vicende dell’Ottocento, coinvolgendo residenti, volontari e visitatori in un percorso culturale che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più significativi del territorio.

Le ultime due prove in programma sono la Disfida dei Rioni, prevista per venerdì 19 giugno alle ore 22, e il Gioco della Fabbrica, in calendario sabato 20 giugno sempre alle ore 22. Sarà la somma dei punteggi maturati nelle competizioni sportive e nelle prove teatrali a determinare il vincitore finale.

Teatro protagonista nelle serate della manifestazione

Le rappresentazioni messe in scena dai tre rioni hanno costituito uno degli elementi centrali della manifestazione. Attraverso scenografie, costumi e ricostruzioni storiche, ogni gruppo ha proposto una propria interpretazione della vita e della società dell’Ottocento.

Il Rione Ponte Rosso, guidato da Monia Discepoli, ha portato sul palco “Mejo esse Tegamino”, una narrazione ispirata alla quotidianità dell’Umbria di fine secolo. Lo spettacolo ha valorizzato il ruolo delle persone comuni, mettendo al centro valori come solidarietà, dignità e senso di appartenenza alla comunità.

Il Rione Fornaci, capitanato da Roberto Catanossi, ha invece proposto “La Scuola Democratica ossia il Vero Repubblicano”. La rappresentazione ha affrontato temi legati alla crescita culturale e civile dell’Italia ottocentesca, raccontando il fermento delle idee, il confronto sociale e il ruolo del teatro come strumento di partecipazione.

Il Rione del Campo, guidato da Danilo Truffarelli, ha scelto “Voci di carta”, uno spettacolo costruito attorno ai documenti e alle memorie custodite dalla comunità locale. Attraverso racconti, vicende personali e testimonianze del passato, la rappresentazione ha ricostruito uno spaccato della vita di Santa Maria degli Angeli nell’Ottocento.

La commissione e il nuovo premio dedicato ad Arnaldo Manini

A valutare le prove teatrali è una commissione tecnica composta dal regista Andrea Collavino, dalla scenografa Cristina Bianchi e dallo storico Gianluca Stefani. Il loro giudizio contribuirà alla definizione della classifica finale della manifestazione.

Tra le novità della decima edizione figura il Premio “Cavaliere Arnaldo Manini”, istituito per ricordare una figura che ha sostenuto e accompagnato nel tempo la crescita della rievocazione storica. Il riconoscimento sarà assegnato alla migliore interpretazione teatrale femminile e maschile del Palio del Cupolone.

La consegna del premio è prevista nella serata conclusiva e rappresenterà uno dei momenti più significativi dell’evento, unendo memoria, cultura e valorizzazione del lavoro svolto dagli interpreti.

Attesa per il verdetto finale

L’appuntamento conclusivo è fissato per sabato sera, quando il presidente dell’Ente Palio, Moreno Massucci, assegnerà ufficialmente il Palio al rione vincitore. Sarà il momento culminante di un’edizione che celebra dieci anni di storia della manifestazione.

Nel corso degli anni J’Angeli 800 ha consolidato il proprio ruolo come esperienza di identità collettiva e valorizzazione del patrimonio locale. La crescita della partecipazione e il coinvolgimento dei rioni testimoniano il radicamento di una manifestazione che continua a raccontare il passato attraverso il linguaggio della cultura, del teatro e della condivisione.

Con le ultime gare ancora da disputare, l’esito resta aperto. A Santa Maria degli Angeli cresce quindi l’attesa per conoscere il nome del rione che conquisterà il Palio del Cupolone 2026 e iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione.