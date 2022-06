Palio del Cupolone, la benedizione dei vessilli

In questo 12 Giugno 2022 in cui, per l’anno eucaristico, si festeggia la Santa Trinità il Presidente dell’Ente, i Capitani e i rionali, si sono recati in Basilica per la Benedizione dei Vessilli. Il Parroco Padre Luca Paraventi ha ricordato che ogni uomo non è fatto e stato creato per la solitudine, come quel chicco di grano che cade a terra e se non muore per amore resta solo, l’uomo non può stare solo per germogliare. Il Signore ci ha insegnato la strada per vivere in comunità con lui, ha ribadito Padre Luca. L’Ente, dopo il Comitato, si è costituito intraprendendo un cammino per far rivivere una sana comunione di intenti e di ideali. L’Ente Palio J’Angeli 800 è la somma dei tre Rioni, solo insieme si può procedere verso questa e le future edizioni.