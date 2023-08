Piano Strade 4: Via Diaz, Los Angeles e Piazzale Mascagni in programma

Piano Strade numero 4, via Diaz, Los Angeles e Piazzale Mascagni

Piano Strade numero 4 – Il Piano Strade 4 si avvicina alla conclusione con tre interventi di grande importanza. Il primo, che riguarda Via Diaz, prenderà il via nella prossima settimana. Si inizierà con la regimazione delle acque tramite la creazione di nuove caditoie, seguito dall’asfaltatura di Via Diaz a partire dal 4 settembre. Questa arteria centrale, che ha un impatto significativo sulla circolazione cittadina, è stata oggetto di degrado nel corso degli anni, soprattutto a causa dell’inadeguata regolamentazione delle acque meteoriche e del crescente numero di nuovi allacciamenti per infrastrutture e reti idriche ed elettriche. Al fine di ridurre i disagi alla circolazione in vista dell’inizio dell’anno scolastico, si procederà con una chiusura parziale di Via Diaz durante i lavori.

La condotta fognaria attualmente interrata sotto Via Diaz non è più adeguata a gestire il flusso di acque di dilavamento provenienti dalle strade circostanti e da Piazzale Tarpani. A causa dell’intensificarsi delle precipitazioni, l’acqua si riversa su Via Diaz in ogni occasione di pioggia, creando situazioni di disagio e rischio. Per affrontare questa problematica, l’amministrazione comunale ha deciso di intraprendere un intervento di miglioramento con il primo stralcio dei lavori.

L’importo dei lavori si aggira attorno ai 100 mila euro e si prevede che siano completati prima della riapertura delle scuole. Questo primo intervento rappresenta una fase propedeutica all’operazione di rifacimento completo delle fogne e dell’acquedotto che Umbra Acque dovrà eseguire entro il 2025. Tale operazione è inclusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sarà finanziata con consistenti risorse che saranno allocate sul territorio.

Nel mese successivo, il Piano Strade 4 concentrerà la sua attenzione su Via Los Angeles, dove verrà ripristinato l’asfalto danneggiato dall’espansione delle radici dei pini che costeggiano la strada. Se possibile, si procederà anche con la regimazione delle acque meteoriche.

Infine, a Petrignano, a Piazzale Mascagni, si completerà l’intervento con la sistemazione delle alberature e la definizione della segnaletica stradale. Tutti questi lavori sono parte di un piano strutturato dell’amministrazione comunale, volto principalmente a garantire la sicurezza delle vie in tutto il territorio.

Questi interventi chiudono il cronoprogramma del Piano Strade 4, nel quale sono già stati investiti 650 mila euro. Per i precedenti tre Piani Strade, gli investimenti hanno superato i 3 milioni di euro. Il prossimo passo sarà il Piano Strade 5, finanziato con 500 mila euro già previsti nel bilancio corrente per il 2023.