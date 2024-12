Presentazione del libro del vescovo Sorrentino il 18 dicembre

Presentazione del libro – Mercoledì 18 dicembre alle ore 17:00 si terrà la presentazione del libro “Carlo Acutis sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi – Originali non fotocopie” presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia. L’autore dell’opera è monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, il quale dedica il suo volume al giovane beato Carlo Acutis, prossimo santo e figura esemplare per le nuove generazioni.

Il libro, pubblicato dalle Edizioni Francescane Italiane, è uscito nelle librerie il giorno della solennità dell’Immacolata Concezione, ed è la prima opera a essere pubblicata sul giovane milanese dopo l’annuncio della sua canonizzazione, che avverrà il prossimo 27 aprile. L’incontro di presentazione sarà moderato da Marina Rosati, giornalista e direttrice dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino. Interverranno anche Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, padre Francesco Piloni, ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, e Marcello Signorelli, professore ordinario di politica economica all’Università degli studi di Perugia.

L’incontro, organizzato dalla Fondazione diocesana di religione Assisi – Santuario della Spogliazione in collaborazione con la Regione Umbria, si concentrerà sulle tematiche trattate nel libro, offrendo spunti di riflessione sulla figura di Carlo Acutis e sul legame profondo tra lui e la città di Assisi. Il volume si sofferma su alcune domande ricorrenti riguardo la presenza di Carlo Acutis nel Santuario della Spogliazione e il significato simbolico della sua sepoltura nella città che ha visto la vita di San Francesco.

Monsignor Sorrentino ha dichiarato che il libro vuole presentare ai giovani, e non solo, la straordinaria connessione tra la vita di Francesco di Assisi e quella di Carlo Acutis, due figure che, pur separate da oltre ottocento anni, sono legate da un comune spirito di fede e devozione. Il vescovo sottolinea che questo “team”, formato dallo spirito di Francesco e dalla testimonianza di Carlo, sta cambiando il volto di Assisi, rendendo la città ancora più centrale nel panorama spirituale mondiale.

Il libro, che include anche un pensiero autografo di Papa Francesco, offre anche dettagli inediti riguardo agli eventi che hanno seguito la morte di Carlo Acutis fino alla sua canonizzazione. Un aspetto interessante del testo è la riflessione sui legami tra Assisi e il giovane beato, evidenziando il forte impatto che la sua figura ha avuto nel rinnovare la spiritualità legata alla città serafica.

Il volume si conclude con un’appendice che contiene una preghiera composta dallo stesso monsignor Sorrentino per la canonizzazione di Carlo Acutis, preceduta dal Cantico di frate sole. Quest’ultimo è un testo fondamentale nella spiritualità francescana e viene ampiamente trattato nel libro, anche in vista dell’imminente ottavo centenario della sua composizione. Il Cantico è stato scritto da San Francesco tra la chiesetta di San Damiano e il vescovado di Assisi, che oggi è parte integrante del Santuario della Spogliazione.

La presentazione del libro rappresenta un’occasione unica per approfondire il legame tra la figura di Carlo Acutis e San Francesco, due santi che, pur vissuti in epoche diverse, incarnano lo stesso messaggio di speranza, carità e fede. Il volume vuole essere un punto di riferimento per i giovani, ma anche per tutti coloro che desiderano comprendere meglio il significato profondo di questi due personaggi in relazione alla città di Assisi.

L’incontro di mercoledì si preannuncia come un evento di grande importanza, non solo per la presentazione di un libro che getta luce su aspetti inediti della vita di Carlo Acutis, ma anche per il ruolo che l’opera del vescovo Sorrentino sta avendo nel promuovere la spiritualità e la figura di questo giovane beato.

L’appuntamento è quindi fissato per il 18 dicembre alle 17:00 a Palazzo Donini a Perugia, un evento che promette di essere un importante momento di riflessione e approfondimento sulla spiritualità francescana e sul futuro santo Carlo Acutis.