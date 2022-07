Search for: Search Button

Presentazione del libro La Forza di Ippocrate di Gianfranco Morino

Gianfranco Morino nasce ad Acqui Terme (AL) il 9 gennaio 1958. Si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia e consegue la specializzazione in Chirurgia ed Endoscopia digestiva a Genova.

Nel 1986 inizia la sua esperienza di medico in Africa, con il servizio civile internazionale in Kenya presso l’ospedale missionario di Tigania. La sua attività lavorativa prosegue principalmente in Kenya e con varie missioni chirurgiche in altri paesi dell’Africa Orientale (Tanzania, Somalia, Burundi).

Contribuisce al progetto di costruzione della sala operatoria del Tigania Hospital.

Nel 1990 svolge il ruolo di medico-chirurgo ospedaliero in Piemonte, ma già nel 1991 diventa medico responsabile dell’ospedale missionario di Sololo, sul confine tra Kenya ed Etiopia durante la guerra in Etiopia. Lì vi rimane fino al 1992. L’anno seguente torna in Piemonte per lavorare in ospedale. È nel 1994 che il Dott. Morino si trasferisce a Nairobi, dove vive ancora oggi.

Fino al 2002 lavora come chirurgo presso l’ospedale missionario “Nazareth Hospital” e coordinatore di progetti socio-sanitari nelle baraccopoli di Nairobi.

Nel 2002 entra al Mbagathi Hospital di Nairobi come chirurgo e tutor degli specializzandi. Qui contribuisce al progetto di costruzione del blocco operatorio e del reparto di chirurgia dell’ospedale governativo vicino alla baraccopoli di Kibera. Nel 2001, insieme alla moglie e ad altri amici, fonda l’associazione World Friends che ad oggi si occupa di cooperazione socio-sanitaria, sviluppo sociale, educazione e formazione.

Nel 2008 fonda con i colleghi di World Friends l’ospedale materno-infantile Ruraka Uhai Neema Hospital nella periferia nord di Nairobi. Ancora oggi qui lavora ancora come chirurgo e responsabile di Educazione Continua in Medicina (ECM) presso il centro di Formazione dell’ospedale.

Il Dott. Morino ha 4 figli, due nati in Kenya, due in Italia. Gli sono stati assegnati :

1. Premio Cuore Amico “Nobel Missionario” (Brescia, 2006)

2. Premio Cesare Pavese A.M.S.I nel 2010 per poesia inedita “Silloge

Equatore” e nel 2014 per narrativa inedita “Il guaritore tradizionale”

3. Nel 2016 è nominato Cavaliere all’Ordine del Merito della Repubblica Italiana.