Presentazione di “Generazione ’78” e concerto ad Assisi

Presentazione di “Generazione ’78” – L’Associazione culturale Umbria Identitaria organizza la presentazione del libro “Generazione ’78, Viaggio storico, critico ed introspettivo attraverso una comunità di destino” di Francesco Mancinelli , pubblicato da Edizioni Settimo Sigillo . L’incontro si terrà venerdì 24 gennaio 2025 alle 17:30 presso la Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori , in Piazza IV Novembre a Perugia .

L’evento vedrà la partecipazione dell’autore Francesco Mancinelli , figura di riferimento nella musica alternativa di destra. Il volume ripercorre il percorso della generazione nata nell’ambito dei Campi Hobbit , giovani militanti della destra nazionalpopolare italiana che rifiutarono le convenzioni ideologiche del periodo. L’intento del libro non è una semplice rievocazione politica, ma una testimonianza diretta di un’esperienza che sfidò i paradigmi dominanti dell’epoca.

Alla presentazione interverranno anche alcuni militanti umbri di quel periodo, per condividere ricordi e riflessioni sul contesto sociale, politico e culturale in cui si sviluppò quel movimento. Il dibattito sarà un’occasione per rievocare le esperienze ei valori di quella stagione, analizzandone il significato nella storia politica italiana.

Conclusa la presentazione a Perugia , la serata proseguirà a Santa Maria degli Angeli ( Assisi ). Dalle 21:00 , in collaborazione con l’associazione Il Solco della Tradizione , si svolgerà un apericena comunitario in un locale privato situato in Via Giovanni Becchetti 2Q . Alle 21:30 avrà inizio il concerto del Laboratorio musicale “La Freccia Nera” e del gruppo “Delenda Carthago” , esponenti della scena musicale alternativa legata a quei valori.

Per partecipare all’apericena è necessaria la prenotazione, da effettuare al numero 3515576824 . Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Umbria Identitaria via email all’indirizzo umbriaidentitaria @gmail .com o tramite la loro pagina Facebook .