Progettare per il Pianeta. Planet Life Design al Cortile di Francesco

Ad aprire la seconda giornata della VI edizione del Cortile di Francesco è stato l’incontro “Progettare per il Pianeta. Planet Life Design”.

L’incontro è stato promosso in occasione dell’inaugurazione del Corso di Laurea Magistrale in “Planet Life Design. L’uomo e il suo habitat”, nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, e rientra tra le sessioni di “Towards Economy of Francesco”.