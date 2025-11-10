ProSceniUm, emozioni e musica nel cuore di Assisi

Tommy Mauri trionfa, omaggio commosso a Peppe Vessicchio

Il sipario si è chiuso tra applausi e commozione sulla settima edizione di ProSceniUm – Festival della canzone Città di Assisi, che sabato ha riempito il Teatro Lyrick con un pubblico entusiasta e una serata carica di significati. A conquistare il podio è stato Tommaso Mauri, in arte Tommy Mauri, 25 anni, originario di Carate Brianza, con il brano “Gin a Capodanno”, che gli ha valso anche il Memorial Cristian Parisi, dedicato ai giovani cantautori emergenti.

Il riconoscimento più ambito, il Premio NuovoImaie, gli garantirà 10.000 euro per promuovere la sua carriera artistica. Sul podio anche Valentina Tioli (33 anni, Modena) con “Verde” e Davide De Luca (26 anni, Surbo) con “Elettricità”. A brillare per versatilità è stato Davide Caprari, 35 anni, di Montemarciano, che ha conquistato ben tre premi: miglior testo “Stefano D’Orazio”, miglior musica e premio della critica SIAE con “Perfetto sarto”.

Il riconoscimento per la canzone più radiofonica, assegnato dagli speaker di Radio Subasio, è andato – come scrive La Nazione – a Pasquale Raia (29 anni, Scafati) con “Cosa siamo per davvero”, mentre il pubblico del Centro commerciale Collestrada ha premiato Davide Cascini (24 anni, Marsicovetere) per “Domani sarà diverso”.

La serata, condotta da Rudy Zerbi e Loredana Torresi, ha assunto un tono più intimo e riflessivo per l’improvvisa scomparsa di Peppe Vessicchio, che avrebbe dovuto presiedere la giuria. Il suo ricordo ha attraversato l’intera manifestazione, con parole toccanti di Marino Bartoletti, che ha intrecciato il suo monologo su Lucio Dalla e Sanremo con un tributo al maestro.

Tra gli ospiti, Federico Zampaglione dei Tiromancino ha ricevuto il premio “Sorella Musica” e ha regalato al pubblico alcuni dei suoi brani più celebri. Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar, ha incantato con un medley, mentre Kelly Joyce ha unito “Vivre la Vie” a un omaggio energico a Tina Turner.

I nove finalisti, selezionati tra oltre 200 candidati, si sono esibiti dal vivo accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Paolo Ciacci. A valutarli una giuria di esperti composta da Bartoletti, Emilio Munda (Sugar Music), Piero Romitelli (Sony Publishing), Francesco Morettini, Ignazio Failla (Radio Subasio), padre Alessandro Giacomo Brustenghi, Safiria Leccese e Paolo Notari.

Il festival, ideato dall’associazione ProSceniUm, ha confermato il suo impegno sociale sostenendo l’associazione “Con noi”, attiva nelle cure palliative ad Assisi. Durante la serata è stata promossa una raccolta fondi, con l’invito a continuare a donare anche nei giorni successivi.