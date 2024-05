“Riverock Festival 2024: Un Panorama di Stelle della Musica ad Assisi”

Marlene Kuntz e molti altri artisti illumineranno la Rocca Maggiore di Assisi

L’Associazione Riverock ha rivelato i nomi degli artisti che calcagneranno il main stage della tredicesima edizione del Riverock Festival, sostenuto dal Comune di Assisi. L’evento si svolgerà nella storica Rocca Maggiore di Assisi dal 25 al 28 luglio, promettendo quattro giorni di performance indimenticabili nel cuore dell’Umbria.

Il 25 luglio vedrà la performance dei Marlene Kuntz, un gruppo che celebra quest’anno tre decenni dal lancio del loro influente album “Catartica”. Conosciuti per la loro poesia cruda e le chitarre incisive, i Marlene Kuntz si sono affermati come pionieri del rock italiano. Accompagnati dall’energia della loro tournée “Estate Catartica 2024”, condivideranno il palco con I Hate My Village e A Toys Orchestra. Quest’ultimi, noti per la loro longevità e rilevanza nel panorama rock italiano, presenteranno il loro tour “Midnight Again”.

Il festival proseguirà il 26 luglio con ingresso libero. Margherita Vicario porterà al festival una tappa del suo tour “Gloria!”, esplorando una mescolanza di hit passate e nuove canzoni dal suo recente EP “Showtime”. I Selton, gruppo pop-tropicalista di origine brasiliana, saranno presenti con i loro nuovi brani dall’album “Gringo Vol.1”, esplorando sonorità latine contemporanee con un’impronta distintamente internazionale.

Il 27 luglio, il festival accoglierà Cosmo, noto per i suoi live energici e coinvolgenti, e Crookers, veterano della scena elettronica che torna con nuovi progetti e collaborazioni. Questi artisti trasformeranno la Rocca in un epicentro di vibrazioni musicali, mescolando elettronica, pop e sonorità alternative.

La conclusione del festival, il 28 luglio, sarà affidata a Gio Evan con l’unico appuntamento estivo del suo “Evanland – il festival internazionale del mondo interiore”. Un evento che promette di essere un viaggio nella creatività e nell’espressione personale.

Riverock Festival non sarà solo un palcoscenico per la musica, ma offrirà anche eventi collaterali, attività culturali e un’area dedicata al cibo e alle bevande. Con il sostegno di fondi regionali e locali, l’edizione 2024 del festival si preannuncia come un momento culminante della cultura e dell’arte live nella suggestiva Assisi. Per informazioni sui biglietti e l’acquisto anticipato, i visitatori possono consultare il sito ufficiale del festival.