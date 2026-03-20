San Francesco, scena svela scelta radicale e umana profonda!

Spettacolo ad Assisi indaga l’uomo oltre il mito sacro!
Ad Assisi, nel cuore del centro storico, prende forma una rappresentazione che rompe gli schemi tradizionali legati alla figura di San Francesco. In occasione dell’Ostensione delle spoglie, il Palazzo Monte Frumentario ospita “Potevo avere tutto”, opera scritta e interpretata da Daniele Ridolfi. Repliche in programma fino a domenica 22 marzo.
Una lettura nuova della figura di Francesco
Il racconto si distacca dall’impostazione religiosa più diffusa. Al centro emerge una scelta precisa: rinunciare alla ricchezza materiale per costruire una dimensione interiore più autentica. Il protagonista non è il santo iconico, ma l’uomo. Un giovane che avrebbe potuto vivere nel privilegio e decide invece di spogliarsi di tutto.
La narrazione procede con ritmo serrato. Cinque quadri scandiscono il percorso. Ogni scena apre una prospettiva diversa. Il linguaggio è essenziale. I passaggi sono netti. L’obiettivo è chiaro: restituire complessità senza sovrastrutture.
La fame come voce narrante
Elemento centrale dell’opera è la scelta narrativa. A guidare il racconto è una figura inedita: la Fame. Non solo simbolo, ma presenza viva. Diventa voce, coscienza, motore degli eventi. In questo gioco teatrale, la Fame assume più identità. Interpreta Francesco, i genitori, i compagni. Perfino i briganti incontrati lungo il cammino.
Il risultato è un intreccio dinamico. Una struttura a incastri che richiama le “scatole cinesi”. Ogni livello svela un dettaglio. Ogni passaggio aggiunge profondità. La Fame diventa così chiave di lettura universale, capace di attraversare tutte le relazioni del protagonista.
Scena minimale, impatto diretto
L’impianto scenico rinuncia al superfluo. Pochi elementi. Luci calibrate. Nessun eccesso visivo. Tutto converge sull’interpretazione. La parola torna al centro. Il corpo dell’attore diventa strumento principale.
Questa scelta rafforza il messaggio. L’essenzialità scenica rispecchia la scelta di vita del protagonista. Povertà materiale e ricchezza interiore si fondono anche nella forma teatrale. Il pubblico è chiamato a colmare i vuoti. A partecipare attivamente.
Un evento legato all’attualità culturale
La messa in scena si inserisce in un contesto significativo. L’Ostensione richiama fedeli e visitatori. Parallelamente, il teatro propone una riflessione laica e universale. Due piani diversi. Un unico centro: la figura di Francesco.
Il risultato è un dialogo tra memoria e contemporaneità. Tra tradizione e reinterpretazione. Il pubblico si confronta con una storia nota, ma attraverso uno sguardo nuovo. Più umano. Più diretto.
Il racconto di una scelta radicale
“Potevo avere tutto” non è solo un titolo. È una dichiarazione. Una sintesi potente. Racchiude il senso dell’intera opera. La possibilità di una vita diversa. La decisione di rinunciare. Il peso di quella scelta.
Il percorso di Francesco viene così restituito nella sua dimensione più concreta. Senza idealizzazioni. Senza retorica. Solo un uomo davanti a una svolta. E la consapevolezza che da quella scelta non si torna indietro.
La scena di Assisi diventa così luogo di riflessione. Non solo religiosa. Ma esistenziale. Una narrazione asciutta. Diretta. Capace di parlare al presente con forza.
Commenta per primo