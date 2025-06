Santa Maria degli Angeli, entra nel vivo J’Angeli 800 – Palio del Cupolone

Spettacoli serali in piazza e countdown per la sfida finale tra rioni

La nona edizione del “J’Angeli 800 – Palio del Cupolone” è entrata nella settimana decisiva con il via agli spettacoli serali in piazza e l’attesa crescente per la sfida finale tra i tre rioni: Ponte Rosso, del Campo e Fornaci. La manifestazione, in programma fino a sabato 21 giugno, è diretta artisticamente da Fausto Marchini e si snoda tra spettacoli teatrali, disfide popolari e rievocazioni in costume.

Dopo il concerto lirico “Il Palio all’Opera”, la sfilata in abiti ottocenteschi e il Palio dei Muje – vinto dal Rione Ponte Rosso – il calendario prevede da stasera, alle 22 in piazza Garibaldi, una serie di rappresentazioni a cura dei rioni:

Lunedì: “Salutava sempre” (Rione Ponte Rosso)

Martedì: “Cor habeo” (Rione del Campo)

Mercoledì: “Botta e risposta” (Rione Fornaci)

Giovedì 19 giugno, alle 19.30 presso la Locanda Posta e Cavalli, i Briganti della Fratta porteranno in scena un varietà da osteria, seguito alle 21.30 dalla presentazione ufficiale delle squadre in vista dei giochi della disfida dei rioni in programma venerdì.

Il gran finale si terrà sabato 21 giugno con lo spettacolo “La Fabbrica”, ultima prova per i rioni, al termine della quale sarà proclamato il vincitore del Palio del Cupolone 2025. La giuria, composta da Maurizio Bercini (scenografo), Simona Brunetti (storica) e Mauro Maggioni (regista), valuterà le performance.

Ogni sera, a partire dalle 19, in piazza Garibaldi sono attivi la Locanda Posta e Cavalli con lo chef Oriano Broccatelli e il Caffè 800, a cornice gastronomica della manifestazione.