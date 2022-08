Search for: Search Button

Teatro popolare e di piazza e le più svariate forme espressive, Assisi On The Wire

Assisi On The Wire nasce dalla ambiziosa idea di poter trasformare Assisi, le sue pietre, le sue case, i suoi cortili, le sue piazze, i suoi angoli più noti e più nascosti, in un grande palcoscenico. L’evento, organizzato dal Comune di Assisi e da Associazione Culturale Zonafranca con la collaborazione di Associazione Canzone e Musica d’Autore, Associazione Culturale Riverock, Associazione Culturale Ponte Levatoio, porterà nella città le più svariate forme espressive: dal teatro, alla musica, alle arti figurative.

In questa prima edizione, il programma del Festival, vedrà al suo interno alcuni artisti provenienti da diverse parti del mondo, tra cui, vale la pena sottolineare visto il momento storico, il gruppo ucraino dei DEKRU.

“Si tratta – secondo l’amministrazione comunale – di una scommessa originale, l’idea di una serie di eventi legati da un unico “filo”, far risplendere attraverso le varie forme d’arte, per adulti e piccini, ancora di più la bellezza della nostra città e offrirla ai nostri cittadini e ai tantissimi turisti che stanno affollando Assisi. Un progetto che ha raccolto subito l’entusiasmo delle associazioni culturali che si sono messe al lavoro per realizzare un calendario prestigioso di appuntamenti. E’ un numero zero di questo format che gli assessorati competenti hanno voluto con convinzione proporre alla comunità assisana”.

“L’evocazione “sulla fune”, richiamata nel logo dell’evento, – racconta Paolo Cardinali, direttore artistico del Festival – fa riferimento ed evoca il teatro popolare e di piazza, le moderne espressioni del mondo circense, il clown contemporaneo ma è anche intesa come qualcosa che si distacca da terra, si muove libera in aria e ci estranea dalle miserie del reale. La bellezza dei luoghi di Assisi si integrerà con la bellezza dell’arte instaurando un rapporto protettivo e complice. Crediamo sia molto importante creare momenti di incontro e confronto tra culture diverse. A tal proposito, dal prossimo anno prenderanno il via delle “residenze artistiche” (nel comune di Assisi) con compagnie straniere finalizzate alla produzione di uno o più spettacoli da rappresentare all’interno del festival stesso e da poter circuitare”.

IL PROGRAMMA

31 AGOSTO

Si partirà con El Niño del Retrete (ARG) in “Cartoon Toylette”, che si esibirà alle 19:15 a Piazza Santa Chiara. Nel suo spettacolo dal linguaggio universale, il Niño Retrete lascia esprimere il bambino che porta dentro sé. Invitando il pubblico a entrare Nel suo universo umoristico. Così si scopre uno spettacolo pieno di emozioni e di gioco dallo stile insolito, Interpretato da un personaggio delirante. L’umorismo, le acrobazie, I numeri adeguati al ritmo

della musica e la partecipazione del pubblico provocano 50 minuti di risate a crepapelle. Lo spettacolo “Cartoon Toylette” è adatto a ogni tipo di pubblico. È stato rappresentato in numerosissimi festival internazionali: Spagna, Austria, Italia, Croazia, Portogallo, Brasile, Argentina, Francia, Perù, Olanda, Belgio, Finlandia, Polonia, Nuova Zelanda, Svizzera, Lussemburgo, Slovenia, Cile, Colombia, Russia, Finlandia e Cina. Un umorismo elegante e spiazzante, un clown contemporaneo con uno sguardo alla tradizione.

Alle 20:45, in Piazza del Comune, sarà la volta di Maldimar (IT) in “Immaginaria”. Quante cose ci sono dentro a un libro? Un libro può contenere storie d’amore e di guerra, ricette e formule magiche. Può portarci nel futuro e farci rivivere il passato. Possiamo persino trovarci dentro un amico immaginario. Immaginaria è un mondo in cui tutto è possibile, fatto di corde, valigie e libri. Sotto e sopra sono solo parole, la gravità non esiste, l’altezza si misura con l’immaginazione. Una favola raccontata tra pagine di libri e acrobazie da circo. Un viaggio dentro la fantasia, per imparare a danzare con i propri sogni.

Alle 21:40, in Piazza S. Rufino, si esibirà il gruppo ucraino dei Dekru in “Anime Leggere”. Quattro figure vestite di nero e truccate di bianco entrano in una scena vuota e col solo uso del corpo evocano gli scenari più fantasiosi. Un allegro circo, una gara olimpica, un misterioso mondo sottomarino e molto altro ancora. Sequenze tratte dalla quotidianità, fatta di tic comici e buffe situazioni, ma anche oniriche storie d’amore tra due statue viventi e poetici ritratti della natura. Anime leggere accompagna lo spettatore in un viaggio pieno di risate nella commedia della vita, tra poesia e satira sociale, con uno sguardo al contempo ironico e delicato. Eredi spirituali di Marcel Marceau, i Dekru sono un pluripremiato quartetto di mimi ucraini il cui virtuosismo fisico ha divertito e commosso spettatori di tutto il mondo, compreso Papa Francesco e i giurati di Ucraina’s got talent e Tu sí que vales Italia.

Alle 22:00, il Festival si sposterà in Piazza Garibaldi, a Santa Maria degli Angeli, in collaborazione con “Ente Palio J’Angeli 800”. Marco Meneghel (IT) in “Concertino sotto le stelle” ci accompagnerà a trascorrere una piacevole serata tra pianoforte, fisarmonica e chitarra manouche. Un viaggio sonoro dentro la sua fantasia.

1 SETTEMBRE

Alle 19:15, presso Piazza Santa Chiara, Teatro nelle Foglie (IT) in “Dolce follia”. Una trapezista di fama internazionale arriva sul palco per presentare il proprio acclamato spettacolo, ma qualcosa non va: le luci non si accendono, i tecnici non ci sono, la radio passa solo cha cha cha. Il pubblico si è riunito in piazza per vedere un grande spettacolo di circo…chi saprà conquistarsi il cuore del pubblico? Tra acrobazie, lancio di palline, tango e comicità, prenderà vita uno spettacolo coinvolgente ed emozionante. Un clown strampalato arriva nella stessa piazza in cerca di lavoro: come andrà a finire? chi saprà conquistarsi il cuore del pubblico? Tra acrobazie, lancio di palline, tango e comicità, prenderà vita uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, che farà sbellicare dalle risate grandi e piccini.

Alle 21:00, in Piazza del Comune, Igniferi (CZ) in “Inner Fire”. Igniferi è un personaggio immaginario, quasi ancestrale. Una donna misteriosa, una guerriera tagliente, sempre pronta a combattere per proteggere il mondo di fronte alla forze oscure. Igniferi si relaziona con le fiamme vive e libere. Le da vita, danza e parla con esse… … e le fiamme le rispondono con l’autentica potenza dell’elemento del fuoco. Uno spettacolo visivo e scenografico. Una storia raccontata senza parole. Inizia con una piccola fiamma, accesa da uno soffio e prosegue, viaggia in una celebrazione esplosiva, espandendo il fuoco ardente ed incantevole. Lo spettacolo ‘Inner Fire’ è stato creato con la regia di Anton Lumi Bonura nel 2017, scritto a misura della performer, sfruttando al massimo le sue conoscenze e potenzialità, per realizzare un’impressione integra e unica del suo genere.

Alle 21:45, sarà di nuovo la volta di Marco Meneghel (IT) con il suo “Concertino sotto le stelle”. Questa volta l’appuntamento sarà presso Piazza del Comune.

2 SETTEMBRE

Dalle 17:00 alle 19:00, nei vicoli di Assisi, arriverà la Mabò Band con “Agguati musicali, non preoccupatevi di sapere dove siamo vi veniamo a cercare noi”.

Una Band tutta da scoprire! La Brass Band Italiana che vanta innumerevoli tentativi d’imitazione. 20 anni sui palcoscenici, nelle piazze, nelle TV e nel cuore di tutto il mondo. Dal lontano 1991 scorazzano per le strade ed i palcoscenici del mondo. Dopo le frequenti incursioni musicali in tv dal “Maurizio Costanzo Show” a “Giochi Senza Frontiere” , da “Mezzogiorno in Famiglia” in Rai fino alle recenti entrate sulla rete mediaset a “Striscia la Notizia” con Enzo Iacchetti la Mabò continua a portare il proprio originalissimo spettacolo nei contesti più disparati.Dal prestigioso Festival “Just pour Rire” in Canada alle varie esibizioni in Giappone,dalle frequenti tourneè in Germania alle prestigiose rassegne di Teatro Comico in Austria la band continua ad esportare la verve e la simpatia che da decenni la contraddistingue.

3 SETTEMBRE.

Alle ore 22:15, presso Piazza del Comune, Cyborg1 e Cyborg2 (IT), conosciuti ai più come The Cyborgs, si esibiranno in una vera e propria performance artistica, all’apparenza lontana dai loro tradizionali palcoscenici. Il duo è arrivato nella nostra epoca nel 2009 e da allora ha pubblicato diversi album di blues’n’boogie alternativo, a partire dal primo The Cyborgs – che proprio nel 2021 festeggia i dieci anni – fino a Bootleg Live in Studio (Bloos Records, 2019), che vede la partecipazione di Cyborg0x al posto di Cyborg0, costretto a ritornare momentaneamente alla sua epoca. Il sound del duo ha conquistato tutti, tanto che i due misteriosi umanoidi sono stati scelti negli anni per aprire i concerti di Bruce Springsteen, Deep Purple, Iggy Pop & The Stooges, Jeff Beck, John Mayall, Johnny Winter e moltissimi altri artisti di fama internazionale.

4 SETTEMBRE.

Assisi On The Wire chiuderà con il suo evento speciale, in collaborazione con il “Cortile di Francesco 2022”. A stupire il pubblico ci penserà Il Posto (IT) in “Skyline – linea d’orizzonte”. Palcoscenico d’eccezione il campanile della Basilica di San Francesco. Il Posto è la prima compagnia in Italia specializzata in performance site specific su piani verticali. Nasce nel 1994 a Venezia, dal sodalizio fra la coreografa Wanda Moretti e il musicista Marco Castelli al fine di creare spettacoli in verticale che uniscono danza, architettura e musica, fondendo le drammaturgie degli spettacoli ai luoghi nei quali vengono rappresentati e

inspirando così nuove idee, riflessioni e prospettive. Skyline é il profilo delle nostre città, è una linea creata dagli edifici, è il segno che attraversa il cielo e unisce tutte le forme all’orizzonte e per questo rappresenta e caratterizza l’unicità di ogni luogo, sia naturale che urbano. Tra questi edifici la danza verticale si inserisce con una performance spettacolare dove i danzatori disegnano il cielo con il loro corpo e fanno condividere l’immenso panorama a chiunque guardi. Lo spettacolo dona alla città uno skyline potente dove la poesia della danza e e della musica dipingono nuove prospettive e visioni. I danzatori si muovono leggeri con una diversa gravità, sospesi ma solidamente attaccati alle architetture che fanno da cordone ombelicale alle dinamiche e al guizzo energico del volo.

Tutti gli spettacoli di Assisi On The Wire saranno a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni visitate il sito assisionthewire.it