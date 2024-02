Assisi e Perugia per il fine settimana con Tourné

In scena Camihawke e il suo spettacolo teatrale “Il saggio di fine anno”

Prossimo fine settimana in compagnia Tourné, stagione promossa da Aucme e Mea Concerti: sabato 2 marzo alle 21 al teatro Lyrick di Assisi e domenica 3 marzo al teatro Morlacchi di Perugia c’è “Il saggio di fine anno”. A salire sui due palcoscenici di prestigio, per i due appuntamenti realizzati in collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali, sarà Camihawke con lo spettacolo teatrale ideato da Camilla Boniardi e Show Reel Factory e prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Camilla Boniardi, in arte sui social Camihawke, durante gli anni dell’università si rende conto di avere una spiccata passione per il web e inizia a pubblicare i primi video su Facebook e YouTube. In breve tempo diventa tra i talent più seguiti in Italia e non solo. Il suo personaggio sul web è scanzonato e ha un umorismo travolgente, alterna improbabili esperimenti da telegiornalista a personalissime letture della vita quotidiana, recensioni (umili) dissacranti a oroscopi per tutte le occasioni. Camilla è capace di raccontare la sua realtà e quella dei social in maniera ironica, pungente e sarcastica. Dello spettacolo racconta: «Il saggio di fine anno è il momento in cui porti con orgoglio sul palco tutto quello che hai imparato, lezione dopo lezione, e Camilla è pronta, per la prima volta, a portare sul palco tutto questo. Se ve lo state chiedendo, sì, forse porterà anche il flauto».

L’esperienza di Camihawke alterna la radio all’intrattenimento televisivo: è stata co-conduttrice del programma Girl Solving su Rai Radio 2, tra le protagoniste di Pink Different su Fox Life e ha affiancato Carlo Cracco nel cooking show Nella Mia Cucina su Rai 2. Nel 2019 ha tenuto un talk presso TedXRimini dal titolo “Che cosa vuol dire ‘vero’ su Instagram?”. Il 20 aprile 2021 Camilla pubblica il suo primo romanzo “Per tutto il resto dei miei sbagli” (Mondadori). Nel 2021, insieme ad Alice Venturi, lancia Tutte le Volte Che, podcast originale di Spotify Italia, prodotto insieme a Show Reel Agency. Il format è stato rinnovato per la seconda stagione in formato video-podcast e, per due anni di fila, è il podcast ufficiale Spotify del Festival di Sanremo.

La stagione Tourné 2023/2024 si realizza in collaborazione con Regione Umbria, Comune della Città di Assisi, Comune di Orvieto, Comune di Perugia e Comune di Spoleto. Partner tecnico e curatore dell’immagine Fattoria Creativa.

