Assisi, Tommaso Ragno inaugura la Stagione con Kafka

Il 20 novembre 2024, il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi apre la sua Stagione Teatrale 2024/25, intitolata “Gli strumenti umani”, con lo spettacolo “Una relazione per un’Accademia”, diretto e interpretato da Tommaso Ragno. La rappresentazione del celebre racconto di Franz Kafka arriva in occasione del centenario della morte dell’autore, la cui influenza e rilevanza nel panorama letterario mondiale rimangono vive.

Il racconto di Kafka, scritto nel 1917, narra la storia di Pietro il Rosso, una scimmia ferita e catturata dagli umani. La sua trasformazione interiore inizia mentre viene imprigionata in una cassa e trasportata in Europa. Decidendo di imitare gli uomini, Pietro trova una forma di libertà che lo conduce a esibirsi nei teatri, diventando una scimmia-uomo in grado di raccontare la propria esperienza con una riflessione acuta e ironica.

Tommaso Ragno, già noto per le sue interpretazioni in produzioni teatrali e cinematografiche di spicco, tra cui il film “Vermiglio”, candidato agli Oscar e “Iddu – l’ultimo padrino” con Elio Germano e Toni Servillo, incarna in questo spettacolo il duplice ruolo di regista e protagonista. Nella pièce, Ragno presta voce e movimenti a Pietro il Rosso, esplorando il conflitto tra libertà e adattamento. Lo spettacolo evidenzia i temi kafkiani dell’umanizzazione dell’animale e del sottile confine tra natura e cultura, offrendo uno sguardo critico e introspettivo su cosa significhi realmente essere liberi.

L’inizio dello spettacolo è fissato per le ore 21:15. La produzione è curata da Argot Produzioni e Infinito. L’impatto scenico è completato dal lavoro di Katia Titolo per le scenografie, dal disegno luci di Giuseppe Amatulli e dalla regia assistente di Maria Castelletto. Lo spettacolo ha riscosso consensi in altre città italiane, facendo tappa nei principali teatri e rappresentando uno dei momenti centrali della stagione teatrale nazionale.

Oltre a proporre questo primo appuntamento, il Piccolo Teatro degli Instabili offre formule di abbonamento vantaggiose per tutta la stagione 2024/25. Il pubblico può scegliere tra abbonamenti da 6, 4 o 3 spettacoli, con ulteriori agevolazioni sul prezzo del biglietto per i giovani under 30, gli over 65 e i partecipanti ai laboratori del teatro. L’iniziativa conferma l’impegno del teatro di Via Metastasio a promuovere la cultura teatrale accessibile e inclusiva per una vasta fascia di spettatori.

Per maggiori informazioni o per prenotazioni, il pubblico può contattare il Piccolo Teatro degli Instabili ai numeri 333 7853003 o 075 816623 o tramite email a info@teatroinstabili.com.