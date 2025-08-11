Avventura teatrale estiva incanta il Pincio di Assisi

Un laboratorio per bambini trasforma il parco in palcoscenico

Avventura teatrale estiva – Una settimana di attività e creatività teatrale attende i più piccoli nel cuore verde di Assisi. Dal 18 al 22 agosto, il Parco Regina Margherita, noto come Pincio, ospiterà un laboratorio intensivo rivolto a bambine e bambini tra i 6 e gli 11 anni. L’iniziativa, curata da Caterina Fiocchetti, si svolgerà ogni mattina, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare il mondo del teatro attraverso giochi ed esercizi mirati.

A rendere l’esperienza ancora più ricca, un appuntamento speciale è previsto per il pomeriggio di mercoledì 20 agosto. In questa sessione extra, condotta da Claudia Rossetti, i giovani artisti avranno modo di dare forma a oggetti di scena e costumi, contribuendo a definire l’estetica della loro performance finale.

Avventura teatrale estiva

Il culmine di questo percorso creativo sarà “Il sentiero dei Sogni”, uno spettacolo che i bambini metteranno in scena per il pubblico sabato 23 agosto alle ore 18:00. Il progetto, promosso dal Piccolo Teatro degli Instabili, mira a stimolare la fantasia e le capacità espressive dei partecipanti, utilizzando la natura del parco come una scenografia naturale e suggestiva. Per dettagli e iscrizioni è possibile contattare l’organizzazione.