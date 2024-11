“Coppia aperta, quasi spalancata” in scena ad Assisi

“Coppia aperta” – Il 26 novembre 2024, alle ore 21.15, il Teatro Lyrick di Assisi ospiterà uno degli spettacoli più celebri della scena teatrale italiana, “Coppia aperta, quasi spalancata”, scritto da Dario Fo e Franca Rame. A interpretare i protagonisti saranno Chiara Francini e Alessandro Federico, diretti dal regista Alessandro Tedeschi. Questo evento fa parte della stagione “Edizione Straordinaria”, organizzata dall’Associazione Culturale ZonaFranca, con la consueta direzione artistica di Paolo Cardinali e il sostegno del Comune di Assisi.

La commedia, che affronta con ironia e un pizzico di drammaticità il tema della coppia e della monogamia, racconta la storia di Antonia, un’amante tradita che, pur di non perdere il marito, accetta un’inaspettata apertura della loro relazione. In scena, Chiara Francini interpreta con brillantezza il ruolo di una donna pronta a tutto per mantenere il proprio posto accanto al marito, anche se ciò significa accettare l’inaccettabile. La narrazione si snoda tra monologhi brillanti e dialoghi che esplorano le contraddizioni e i conflitti tra i due partner, portando alla luce la sensibilità femminile in contrasto con l’indifferenza maschile.

Il testo, ironico e talvolta sensuale, esplora le dinamiche di potere e i bisogni emotivi all’interno di una relazione, con uno spunto di riflessione sulla psicologia di coppia e sul bisogno di riconoscimento reciproco. Quando un giovane e affascinante uomo entra nella vita della protagonista, il marito finalmente prende coscienza della sua esistenza e del suo desiderio di amore e attenzione.

Questa commedia, che ha riscosso un enorme successo in Italia e che è stata rappresentata in contemporanea in ben 30 teatri in Germania, è un perfetto esempio di teatro popolare e di impegno sociale. Con una scrittura che alterna momenti di comicità a riflessioni più profonde, “Coppia aperta, quasi spalancata” sfida gli spettatori a confrontarsi con le loro stesse convinzioni sulla fedeltà, il matrimonio e le dinamiche di genere.

Il testo di Fo e Rame, che ha fatto ridere e riflettere il pubblico di tutto il mondo, è stato concepito per esplorare la difficoltà di convivere con le differenze tra uomo e donna, e per suggerire che la monogamia, così come la concepiamo, è un concetto che può essere difficile da applicare in una relazione moderna. La commedia non solo esplora il ruolo della donna all’interno della coppia, ma anche la sua lotta per mantenere la propria dignità e il proprio posto in una relazione che sembra minacciata dall’indifferenza maschile.

Le prevendite per lo spettacolo sono già attive su TicketItalia e TicketOne. Il Teatro Lyrick si conferma ancora una volta come punto di riferimento per la cultura in Umbria, con un cartellone di eventi che continua a proporre spettacoli di alta qualità.