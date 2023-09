Cortile di Francesco: Nona Edizione Celebra la Cultura della Fraternità

La nona edizione del “Cortile di Francesco,” un evento organizzato dai frati del Sacro Convento di Assisi con l’obiettivo di promuovere la cultura della fraternità, ha concluso con successo le sue attività. Uno degli eventi più emozionanti è stata la rappresentazione teatrale di “Medea in sartoria” messa in scena dalle Donne del Muro Alto. Questa compagnia teatrale è composta da detenute ed ex detenute del carcere romano di Rebibbia, donne che hanno affrontato difficoltà nella loro vita e che hanno trovato una nuova strada attraverso l’arte del teatro.

Nell’ultima giornata dell’evento, suor Roberta Vinerba, fra Roberto Pasolini e fra Giulio Cesareo hanno tenuto un incontro intitolato “Fraternità: un cammino regolato dalla bella notizia del Vangelo.” Giovanni Parapini e Carlo Montalbetti hanno offerto spunti di riflessione sul senso civico e sui comportamenti responsabili nel mondo contemporaneo. Brunello Cucinelli ha condiviso le sue conoscenze del mondo classico come fonte di ispirazione per cercare una vita bella e armoniosa anche oggi.

Fra Riccardo Giacon e Maria Pia Alberzoni si sono concentrati sulla figura di Chiara, legata a quella di Francesco, esplorando la sua attualità, la sua importanza nella storia e la sua influenza nella vita del santo di Assisi. Andrea Monda ha tenuto una discussione con Giampaolo Rossi sul ruolo e lo stato attuale della televisione in Italia, in relazione ai nuovi mezzi di comunicazione, nel contesto di quello che papa Francesco chiama “il cambiamento d’epoca.”

In queste diverse presentazioni, è emerso il tema delle regole nella vita quotidiana. La relazione, il dialogo e la fraternità sono stati identificati come fondamentali per la costruzione di una vita guidata da regole che fungono da argini in un fiume in cui scorre l’acqua della vita.