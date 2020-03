Cuore di cane spettacolo Licia Lanera agli Instabili rinviato

di Fulvia Angeletti

Mai avrei voluto dare questa comunicazione ma purtroppo “Cuore di cane”, lo spettacolo in programma per questa sera al Piccolo Teatro degli Instabili – Assisi con Licia Lanera, non potrà andare in scena date le norme previste dal decreto ministeriale. Comunicheremo al più presto la nuova data. Intanto grazie a tutti quelli che sarebbero venuti pieni di entusiasmo.

Resisteremo. E sarà ancora più bello tornare a vivere normalmente, godendo davvero di ogni cosa.