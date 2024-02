Giorgio Donati con Paradisi e Berazzi in “Pulcinella”

Il Piccolo Teatro degli Instabili è felicissimo di ospitare dei grandi amici e grandi Artisti come Giorgio Donati, Sandro Paradisi e Mariangela Berazzi, nel loro nuovo spettacolo “Pulcinella”, in scena giovedì 15 febbraio alle ore 21:15 per la Stagione Teatrale 2023/24 “Orme da seguire”.

Oltre cento anni fa Igor Stravinskij compose un’opera per il Balletto “Pulcinella per l’Opera di Parigi nel 1920, ispirandosi a musiche inedite di G.B.Pergolesi, in collaborazione con grandi artisti dell’epoca come Picasso, Massine e Djagilev. A partire dal balletto di Massine, Giorgio Donati rielabora e mette in scena un’opera teatrale con un Pulcinella protagonista assoluto della storia, facendoci rivivere in maniera ironica e rocambolesca le sue bizzarre avventure.

Vicende amorose e drammatiche si alternano in un’evocata atmosfera napoletana dove compaiono personaggi come Arlecchino, Tartaglia o il Capitano che conducono per mano il pubblico nelle tipiche situazioni comiche e paradossali della Commedia dell’Arte.

La fisarmonica di Sandro Paradisi e la voce e le tammorre di Mariangela Berazzi, anch’essi protagonisti della storia, addolciscono e sottolineano le surreali peripezie di Pulcinella con onirici momenti musicali. Nasce così una fantasiosa messa in scena, avventurosa pantomima tra narrazione e virtuosismi sonori, in un originale spettacolo dalla marcata connotazione musicale.

con: Giorgio Donati, Sandro Paradisi e Mariangela Berazzi

musiche di: Igor Stravinskij e Sandro Paradisi

testo e drammaturgia: Giorgio Donati

regia: Giorgio Donati e Giovanni Calò

Si ricorda infine a tutti gli spettatori e a tutte le spettatrici che è ancora possibile acquistare un Abbonamento a 3 spettacoli.

