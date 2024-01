Il tour teatrale di Luca Bizzarri arriva al Teatro Lirick

“Non hanno un amico”, è il titolo dello spettacolo

Una tappa del tour teatrale di Luca Bizzarri per il prossimo appuntamento con la stagione “Scopriamo le carte”, promossa dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi, al Teatro Lyrick di Assisi.

In scena sabato 3 febbraio alle 21.15 “Non hanno un amico”, spettacolo scritto dallo stesso Bizzarri con Ugo Ripamonti. ILo spettacolo è ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media che ha riscosso e tutt’ora riscuote un tale successo da rendere il modo di dire “Non hanno un amico” un intercalare comune e diffusissimo.

Esattamente come nel podcast – nato per raccontare la campagna elettorale e portato avanti grazie a una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese – ma con tutte le possibilità di approfondimento e “godimento” del contesto teatrale. Al centro di Non Hanno Un Amico c’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. Con tutta la sagacia della sua satira, in un’ora di racconto di noi, Bizzarri ci porta a ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic. Un’ora di racconto in cui ci riconosciamo come in uno specchio che all’inizio ci pare deformante, ma che in realtà, a guardarlo bene, restituisce quell’immagine di noi che rifiutiamo di vedere.

Prevendite: circuiti TicketItalia e TicketOne

Sito ufficiale www.teatrolyrick.com