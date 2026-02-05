InstabiLibri celebra Paola Masino nella serata di Assisi

L’8 febbraio cena letteraria al Ristorante San Francesco

La nuova edizione di InstabiLibri – Cene letterarie prosegue il suo viaggio culturale con il secondo appuntamento dedicato alle “Tre Scrittrici del ’900”, in programma domenica 8 febbraio alle 19:00 al Ristorante San Francesco di Assisi. Dopo l’ottimo riscontro della serata inaugurale, il format che unisce letteratura, convivialità e cucina tematica torna con un nuovo incontro dedicato al romanzo di Paola Masino, Nascita e morte della massaia, capolavoro anticonformista e ancora oggi sorprendentemente attuale.

Un dialogo tra teatro, letteratura e memoria

La serata è curata da Alessandro Tinterri, direttore del Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, che dialogherà con Caroline Baglioni, attrice e drammaturga, e con Michelangelo Bellani, autore e regista. Un confronto che intreccia linguaggi diversi e che restituisce al pubblico un’interpretazione viva e contemporanea del romanzo della Masino, opera che ha attraversato censura, ostilità del regime e decenni di oblio prima di essere riconosciuta come una delle voci più originali del Novecento italiano.

Fulvia Angeletti, direttrice artistica del progetto, sottolinea il legame profondo tra i luoghi che ospitano la rassegna: il Ristorante San Francesco e il Piccolo Teatro degli Instabili, entrambi parte della storia familiare e culturale che ha dato vita a InstabiLibri. Gli incontri, spiega, sono pensati per accogliere lettori e non lettori, offrendo un momento di scoperta, confronto e piacere condiviso.

Paola Masino, una voce libera nel panorama del Novecento

Nata a Pisa nel 1908 e cresciuta a Roma, Paola Masino si afferma giovanissima grazie all’incoraggiamento di Luigi Pirandello. L’incontro con Massimo Bontempelli segna l’inizio di una lunga relazione personale e artistica che accompagnerà tutta la sua vita. Autrice di opere sperimentali e spesso scomode, la Masino subisce la censura fascista: nel 1938 la rivista Le Grandi Firme viene chiusa dopo la pubblicazione del suo racconto Fame, mentre dopo l’8 settembre 1943 lei e Bontempelli sono costretti alla clandestinità.

Il romanzo Nascita e morte della massaia, pubblicato nel 1945 dopo anni di ostacoli, è un testo corrosivo e ironico che smonta i ruoli imposti alle donne attraverso una protagonista che vive inizialmente chiusa in un baule, rifiutando le convenzioni borghesi. La sua uscita nel mondo, segnata da un ballo grottesco e simbolico, apre un percorso di obbedienza forzata, matrimonio e doveri domestici, raccontati con una lucidità che ancora oggi colpisce per modernità e profondità.

Una cena ispirata alle radici pisane dell’autrice

Come da tradizione, la serata sarà accompagnata da una cena a tema ideata dagli chef del Ristorante San Francesco, che per l’occasione hanno costruito un menù ispirato alla cucina pisana, terra d’origine della Masino. Un percorso gastronomico che dialoga con il romanzo e con la sua atmosfera, trasformando l’incontro in un’esperienza multisensoriale.

Il menù prevede:

Aperitivo di benvenuto

Farinata di ceci e crostini con paté di fegatini di pollo

Linguine alla renaiola con aringhe e cime di rapa

Baccalà in umido alla pisana con patate

Torta co’ i bischeri

Selezione di vini

Il costo della serata è di 35 euro, tutto incluso.

Il prossimo appuntamento della rassegna

InstabiLibri tornerà l’8 marzo 2026 con un incontro dedicato a Vivere con Pirandello di Maria Luisa Aguirre D’Amico, sempre a cura di Alessandro Tinterri, in dialogo con Carolina Balucani, drammaturga e attrice. A seguire, come di consueto, una cena tematica ispirata al testo.

Per informazioni e prenotazioni: 333 7853003 – info@teatroinstabili.com Ristorante Bar San Francesco: Via San Francesco 52, Assisi (PG)