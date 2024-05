La poesia risuona in ogni angolo, ogni pietra di San Damiano

La poesia risuona – Il Piccolo Teatro degli Instabili, con il suo progetto innovativo “Ogni angolo ogni pietra”, sta per riportare la poesia nelle strade di Assisi. Questo evento unico si svolgerà sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, alle ore 20:00, sotto il titolo “Città di Poeti – Esplorazione itinerante dell’universo lirico di Assisi”. L’obiettivo è di presentare Assisi in una luce nuova e non convenzionale, cercando una prospettiva fresca e ispirata.

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Assisi, patrocinata dall’Accademia Properziana del Subasio e realizzata in collaborazione con il Santuario di San Damiano – Frati Minori dell’Umbria e l’Ospitalità Diocesana. Quest’anno, gli organizzatori hanno deciso di riproporre la performance che ha avuto tanto successo lo scorso settembre, offrendo a nuovi spettatori l’opportunità di vivere un’esperienza completamente nuova in un luogo unico come il Santuario di San Damiano.

Con “Città di Poeti”, il Piccolo Teatro degli Instabili intende rendere omaggio alla storia della poesia lirica di Assisi, riconoscendo un filo conduttore specifico tra la singolarità spirituale e laica della città e la forza e l’eleganza espressiva dei suoi poeti, sia noti che meno conosciuti.

Il titolo dell’evento è un omaggio al saggio di Gemma Fortini del 1954, “Città di Poeti”. Durante i due giorni di esplorazione, il pubblico sarà invitato a scoprire le liriche degli autori nati o passati ad Assisi nei secoli.

La performance coinvolgerà un dialogo continuo tra suono, voci, attori, danzatori e, soprattutto, con il luogo scelto per l’evento: i verdi dintorni della chiesa di San Damiano, la casa in rovina che Francesco volle riparare per conto di Dio e dove compose il Cantico delle Creature. “Città di Poeti” costruisce un ponte, in questa drammaturgia originale e sperimentale, che va dalle elegie di Properzio alla raffinata musicalità di Giovanni Bini Cima, passando per le canzoni di Metastasio e le meditazioni paesaggistico-spirituali di Maria Luisa Fiumi, fino alle immagini e alle suggestioni di poeti come Piero Mirti, Giuseppe Leonelli, George Herbert e Louis Le Cardonnel.

Il progetto “Ogni angolo ogni pietra” vedrà la conferma della collaborazione tra la direttrice artistica Fulvia Angeletti e il regista Samuele Chiovoloni. Nei mesi di giugno e luglio, il progetto proseguirà con il Laboratorio di scrittura diffuso “Onironautici urbani”, in cui per sei serate i partecipanti saranno ospitati in sei luoghi/giardini/case private di Assisi per produrre i testi del format “Segnaletica per occhi spenti”. Questa esperienza sensoriale, per il terzo anno consecutivo, animerà la Rocca Minore di Assisi durante le serate di luglio e farà parte di “Sergino Memories”, il programma di eventi disseminati in tutta l’Umbria dedicato al promoter Sergio Piazzoli, scomparso 10 anni fa.

“Città di Poeti” si basa su un progetto sonoro originale di Gianfranco De Franco e Nicola Fumo Frattegiani, con la partecipazione straordinaria – in voce – di Fabrizio Gifuni e Maria Paiato. La performance coinvolgerà anche gli attori Francesco Bolo Rossini, Amedeo Carlo Capitanelli, Ludovico Rohl, il danzatore Paolo Rosini, la cantante Federica Bocchini e la compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili, con le voci di Mauro Cardinali, Caterina Fiocchetti, Daphne Morelli, Giulia Zeetti.

“Dopo le edizioni precedenti abbiamo voluto decentrare la nostra prospettiva, ritagliarci uno spazio fuori dal centro della città ed esplorare una nuova meta. In questo senso l’associazione fra i luoghi di Francesco e la poesia, benché laica, è stata consequenziale e feconda” – queste le parole del regista Samuele Chiovoloni. Conclude la Direttrice artistica Fulvia Angeletti “Ogni angolo ogni pietra è per noi una continua e stimolante sfida per far emergere aspetti, luoghi e voci della Città di Assisi attraverso modalità e linguaggi sempre diversi. Questa performance in particolare rappresenta una grande e inedita operazione culturale e poetica che meriterebbe di essere rappresentata regolarmente ogni anno. Siamo oltremodo felici del notevole contributo di artisti come Maria Paiato, Fabrizio Gifuni, tanti Attori e Attrici umbri e la Compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili.”