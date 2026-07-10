Laboratorio teatrale nel verde, a Teatro nel Bosco al Pincio

Bambini protagonisti tra natura, fiabe e creatività dal 3 agosto

Dal 3 all’8 agosto 2026 il Pincio – Parco Comunale Regina Margherita di Assisi ospiterà la seconda edizione di “A Teatro nel Bosco”, il laboratorio teatrale dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni. L’iniziativa è ideata e organizzata dal Piccolo Teatro degli Instabili, diretto da Fulvia Angeletti, con il patrocinio della Città di Assisi, e propone una settimana di attività all’aria aperta dedicate alla creatività, all’espressione e alla scoperta del linguaggio teatrale.

L’appuntamento si svolgerà in uno degli spazi verdi più conosciuti della città, tornato a essere un punto di riferimento per la comunità grazie all’impegno dell’Associazione Next e del Comitato Pincio Assisi, che hanno contribuito alla valorizzazione del parco negli ultimi anni.

Un percorso educativo tra teatro e natura

Sentieri immersi nel verde, ampi spazi alberati e un anfiteatro naturale faranno da cornice a un’esperienza pensata per stimolare fantasia, socializzazione e capacità espressive dei più piccoli. Il progetto punta infatti a coniugare il valore educativo del teatro con quello del contatto diretto con la natura, offrendo ai partecipanti un ambiente favorevole alla crescita personale.

Il laboratorio sarà condotto da Giulia Zeetti, attrice, cantante, formatrice teatrale di lunga esperienza all’interno del Piccolo Teatro degli Instabili e direttrice del Museo del Gioco e del Giocattolo di Perugia. Durante le attività accompagnerà i bambini nella costruzione di una performance ispirata al mondo delle fiabe, attraverso giochi, esercizi e attività creative.

Attività ogni mattina per una settimana

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì, ogni mattina dalle ore 10 alle ore 12.30, trasformando il parco in un vero laboratorio creativo a cielo aperto.

Le attività saranno sviluppate attraverso metodologie di pedagogia teatrale, adattate alle diverse fasce d’età dei partecipanti. L’obiettivo è favorire la collaborazione, migliorare la capacità di relazione, accrescere la consapevolezza delle proprie emozioni e sviluppare fiducia nelle proprie possibilità espressive.

Nel corso della settimana i bambini ascolteranno racconti della tradizione, analizzeranno il significato simbolico delle fiabe e saranno coinvolti nell’invenzione di nuove storie, lavorando insieme in piccoli gruppi. L’intero percorso sarà costruito per valorizzare l’immaginazione, la narrazione e il gioco come strumenti educativi.

Lo spettacolo finale aperto alle famiglie

Il laboratorio culminerà sabato 8 agosto alle ore 18, sempre al Pincio, con la rappresentazione conclusiva intitolata “Il bosco delle Fiabe”, spettacolo riservato alle famiglie dei bambini partecipanti.

L’esibizione rappresenterà il momento conclusivo del percorso svolto durante la settimana e consentirà ai giovani protagonisti di mettere in scena il lavoro sviluppato insieme, condividendo con genitori e familiari l’esperienza vissuta.

Iscrizioni aperte fino al 1° agosto

Le iscrizioni saranno possibili fino al 1° agosto 2026. Il laboratorio prevede un numero minimo di 8 partecipanti e un massimo di 15 bambini, così da garantire un’attività personalizzata e un adeguato coinvolgimento di ciascun iscritto.

Il punto di ritrovo sarà il Pincio – Parco Regina, in Viale Umberto I ad Assisi, dove ogni mattina prenderanno il via le attività previste dal programma.

L’iniziativa conferma l’attenzione del Piccolo Teatro degli Instabili verso i percorsi formativi dedicati all’infanzia, proponendo un’esperienza che unisce teatro, natura, gioco e crescita personale in un contesto ricco di stimoli educativi e culturali.