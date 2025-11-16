Magia nel musical Cantando sotto la pioggia ad Assisi al Lyrick

Cantando sotto la pioggia illumina il palco con Cannito

Il Teatro Lyrick di Assisi si prepara ad accogliere un evento di grande richiamo: la nuova edizione italiana di “Cantando sotto la pioggia”, in programma mercoledì 19 e giovedì 20 novembre alle 21.15, nell’ambito della stagione “Non c’è 2 senza… 5”. La regia di Luciano Cannito riporta sul palco uno dei musical più celebri della storia, trasformandolo in un’esperienza fresca, ironica e sorprendentemente attuale.

La produzione, firmata Fabrizio di Fiore Entertainment & FdF Gat, punta su un cast di grande energia. Lorenzo Grilli, Flora Canto e Martina Stella guidano la compagnia, affiancati da Vittorio Schiavone, Maurizio Semeraro e Sergio Mancinelli, in un intreccio di talento e comicità che restituisce al pubblico la leggerezza tipica del capolavoro del 1952.

Il lavoro di Cannito non si limita alla regia: l’artista cura anche le coreografie, accentuando il ritmo e la vivacità delle scene. A completare l’allestimento, le scenografie di Italo Grassi, i costumi di Silvia Califano, la direzione musicale di Ivan Lazzara e le luci di Valerio Tiberi, che regalano un impatto visivo di grande suggestione.

Il pubblico sarà trasportato nella Hollywood degli anni ’20, epoca di transizione dal cinema muto al sonoro. La trama segue le vicende di Don Lockwood e del suo inseparabile amico Cosmo Brown, impegnati a salvare un film minacciato dalla voce inadatta della diva Lina Lamont. L’ingresso di Kathy Selden, giovane attrice chiamata a prestare la propria voce, scatena una serie di equivoci e momenti esilaranti che culminano in un finale di rivelazioni e risate.

La nuova edizione accentua la dimensione comica, senza tradire la poesia originale. L’effetto scenico della pioggia che cade sul palco diventa simbolo di un sogno condiviso, capace di unire platea e interpreti in un unico flusso di emozioni. Il musical promette di far cantare, ridere e sognare, confermando il Lyrick come punto di riferimento per la grande produzione teatrale in Umbria.