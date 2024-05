“Navigazioni intorno al Monte Analogo” Debutta ad Assisi

Michele Lobaccaro lancia il suo nuovo album con un tour nazionale, iniziando dalla storica città umbra

Il 11 maggio 2024, il Nun Assisi Relais & Spa Museum ospiterà la prima nazionale di “Navigazioni intorno al Monte Analogo”, un reading-concerto che segna l’inizio del tour nazionale dell’artista Michele Lobaccaro. Questo evento unico combina musica e letteratura in una serata che promette di trasportare il pubblico in un viaggio mistico e riflessivo verso la Montagna Sacra, ispirato dall’opera letteraria di René Daumal, “Il Monte Analogo”.

Michele Lobaccaro, noto per il suo impegno con i Radiodervish e per le sue sperimentazioni musicali che spaziano tra diverse culture, ha scelto Assisi per la prima del suo nuovo progetto discografico pubblicato da Cosmasola Edizioni nel gennaio 2024. L’album, che esplora temi di asfissia culturale e spirituale del nostro tempo, offre una critica alla società moderna, troppo spesso concentrata su un presente materialistico che trascura le dimensioni più profonde dell’esistenza umana.

Il concerto vedrà la partecipazione di Gian Luca Bianco, che arricchirà l’esperienza musicale con la recitazione di estratti scelti del romanzo di Daumal. La combinazione di musica e parole mira a creare un’atmosfera intima che invita alla riflessione sulle questioni più profonde della vita e dell’esistenza.

L’evento è organizzato nell’ambito di “13 Tempo di Idee”, un laboratorio permanente di riflessione che trova casa nel suggestivo contesto del Nun Assisi Relais & Spa Museum. Al termine dello spettacolo, gli ospiti saranno invitati a partecipare a un aperitivo curato dall’Osteria Benedikto, un momento di convivialità che seguirà la performance.

L’inizio dello spettacolo è previsto per le 18:00 di sabato 11 maggio 2024. Sul palco, oltre a Michele Lobaccaro alla voce e chitarra, ci saranno Francesco Cielo alle tastiere e Gian Luca Bianco nella voce recitante.

Questo evento rappresenta non solo un’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo album di Lobaccaro, ma anche per immergersi in una serata di arte e cultura che intreccia musica, letteratura e riflessione critica, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.