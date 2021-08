Ogni angolo ogni pietra, al Piccolo Teatro degli Instabili Dal 1°al 5 settembre il Piccolo Teatro degli Instabili presenta “Ogni angolo ogni pietra – Immaginario poetico teatrale della Città” un progetto originale composto dalla Mostra “Frammenti di psicogeografia di Assisi” a cura di Peter Bartlett e Andrea Cova che inaugurerà il 1° settembre alle ore 18:00 alla Sala Ex Pinacoteca in Piazza del Comune (ingresso libero) e dalla Performance a tappe “Ogni angolo ogni pietra” a cura di Samuele Chiovoloni e Francesco Bolo Rossini che si svolgerà il 3/4/5 settembre alle ore 18:00 a partire dall’Orto degli Aghi (max. 40 spettatori a replica – info biglietti e prenotazioni: 333 7853003 – info@ogniangoloognipietra.it – green pass obbligatorio). Per info sugli Artisti ospiti: www.ogniangoloognipietra.it Ogni Angolo Ogni Pietra ha come obiettivo la condivisione di un immaginario poetico e teatrale della città di Assisi da parte di una comunità di artisti (musicisti, cantanti, danzatori e allievi attori) che dialoghi con la visione e l’esperienza degli abitanti. A partire da una call posta dai social del Piccolo Teatro degli Instabili su quale fosse il luogo del cuore nella città di Assisi, il progetto si è sviluppato raccogliendo i contributi e intessendosi nelle due parti fondamentali che lo compongono: la mostra fotografica e pittorica di Andrea Cova e Peter Bartlett e la performance curata da Samuele Chiovoloni e Francesco Bolo Rossini. L’anima del progetto sta quindi nella capacità dell’arte di trasfigurare il tempo e lo spazio della città, rendere visibile ciò che era nascosto, e procedere ad una inversione del senso (tanto più essenziale dopo il biennio trascorso con l’interruzione di manifestazioni e spettacoli): affermare il possibile sull’esistente, porre al centro della vita quotidiana i corpi, le immagini, i suoni e le voci degli artisti e regalare esperienza di autentica bellezza a chi sceglie di predisporsi ad incontrarle.