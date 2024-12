Peter Pan” al Teatro Lyrick di Assisi: un viaggio magico

Mercoledì 18 dicembre e giovedì 19 dicembre alle 21:15, il Teatro Lyrick di Assisi ospiterà una delle produzioni teatrali più amate dal grande pubblico: “Peter Pan – Il Musical”. Questo spettacolo, che fa parte della stagione “Edizione straordinaria” organizzata dall’Associazione culturale ZonaFranca, rappresenta un incredibile viaggio verso l’Isola che non c’è, sulle note indimenticabili di Edoardo Bennato.

La regia di Maurizio Colombi, che ha dato vita a questo straordinario progetto, rende omaggio al celebre romanzo di James Matthew Barrie, creando un’esperienza teatrale unica, arricchita dalle musiche che hanno segnato la carriera di Bennato. La colonna sonora è uno degli aspetti più apprezzati di questo musical, con brani iconici tratti dal suo celebre album del 1980, Sono solo canzonette, tra cui “L’isola che non c’è”, ma anche canzoni come “Il rock di Capitan Uncino”, “La fata” e “Viva la mamma”, tutte riarrangiate appositamente per lo spettacolo.

“Peter Pan – Il Musical”, prodotto da Alveare Produzioni e Gli Ipocriti Melina Balsamo, ha avuto un successo straordinario sin dal suo debutto nel 2006, accumulando più di 1000 repliche e conquistando oltre un milione di spettatori. Questo musical ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Gassman e tre Biglietti d’Oro Agis, a testimonianza dell’affetto del pubblico e della critica.

Uno degli aspetti più affascinanti dello spettacolo è il suo approccio visivo e tecnologico. Gli spettatori potranno assistere a effetti speciali mozzafiato, come il volo di Peter Pan e l’uso di tecnologie laser per il personaggio di Trilly. Le scenografie, firmate da Rinaldo Rinaldi e Rino Silveri, trasporteranno il pubblico dalla cameretta dei bambini Wendy, Michael e John, alla nave di Capitan Uncino e al rifugio dei Bambini Sperduti, creando un’atmosfera incantata. I costumi, ispirati allo stile cartoon, aggiungono un tocco di magia che completa l’esperienza.

In questa produzione, Maurizio Colombi ha curato anche la regia, mentre la direzione musicale è affidata a Davide Magnabosco. Gli spettatori si preparano a vivere un’esperienza teatrale che non è solo uno spettacolo, ma un vero e proprio sogno da vivere con amici e familiari. Il musical promette di incantare e sorprendere, rendendo ogni istante un’avventura che supera i confini della fantasia.

La distribuzione dello spettacolo è curata da Savà Produzioni Creative per Tam on Tour, e i biglietti sono già disponibili per l’acquisto su TicketItalia e TicketOne. Non perdere l’occasione di vivere una serata indimenticabile con uno dei musical più amati di sempre.