Piccolo Teatro degli Instabili celebra il ritorno di Fabbris

Nuovo atteso racconto con cena di Mariella Fabbris ad Assisi

Il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi si prepara ad accogliere nuovamente una delle figure più apprezzate della sua programmazione culturale. Mercoledì 27 maggio, a partire dalle ore 20:00, l’attrice e regista Mariella Fabbris tornerà nella città serafica per presentare al pubblico il suo ultimo progetto artistico, intitolato Perle come fagioli. L’evento speciale si terrà negli spazi storici della Trattoria Le Cantine di Oddo, situata all’interno del prestigioso Palazzo Bartocci Fontana. Si tratta di un appuntamento esclusivo che unisce la narrazione teatrale a un’esperienza gastronomica conviviale, strutturato appositamente per favorire un legame diretto tra l’interprete e gli spettatori.

Una rielaborazione contemporanea di John Steinbeck

Al centro della serata vi è la personale e inedita lettura che Mariella Fabbris offre del celebre romanzo La perla, capolavoro della letteratura americana firmato da John Steinbeck. Il racconto scenico prende le mosse dal ritrovamento di una magnifica e misteriosa perla nelle profondità marine, un evento che si trasforma immediatamente in un potente simbolo di riscatto sociale ed economico. Attraverso la voce dei pescatori e le loro intime speranze, lo spettacolo si sviluppa come una profonda riflessione sulla resistenza umana di fronte alle ingiustizie e sul desiderio universale di un futuro libero da ogni forma di oppressione. La narrazione transita così attraverso il tempo, mantenendo intatta la forza etica e civile del testo originale.

Il connubio tra narrazione e tradizione culinaria

In seguito alla conclusione della performance teatrale, la serata proseguirà con una cena tematica interamente dedicata ai fagioli. La proposta gastronomica prevede la degustazione del legume in molteplici varianti e temperature, offrendo portate fredde, calde e interpretazioni dolci per esaltare la versatilità della materia prima in un contesto di condivisione tipicamente popolare. Per via della particolare natura dell’evento e per garantire la massima intimità della fruizione, l’accesso è riservato a un numero limitato di trenta partecipanti. L’organizzazione comunica che il costo d’ingresso è fissato a trentacinque euro e che la prenotazione dei posti disponibili è obbligatoria tramite i canali di contatto telefonico attivati per l’occasione.