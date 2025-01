Rare in rosa: RSP racconta esperienze e storie di donne

L’associazione Rare Special Powers (RSP) – APS organizza un evento dedicato alle donne e alle loro esperienze di vita, in programma per domenica 2 febbraio 2025 alle 17:00. L’iniziativa, intitolata “Rare in rosa”, si terrà presso il Luis Store di Rivotorto di Assisi, luogo scelto per avvicinarsi a un pubblico che spesso non ha familiarità con tematiche legate alle malattie rare e al ruolo delle donne nella società.

L’evento, che segna l’avvio di una serie di attività previste per tutto il 2025, vuole uscire dai contesti tradizionali per raggiungere un pubblico più ampio. Tra i temi affrontati ci saranno la cultura, la leadership, i diritti legati alla salute e al lavoro, oltre al ruolo delle donne nelle istituzioni e nel terzo settore, ambito sempre più caratterizzato da una presenza femminile.

A moderare l’incontro sarà la Dr.ssa Eleonora Passeri, fondatrice e presidente di RSP. L’evento vedrà la partecipazione di diverse relatrici, ognuna con un proprio ambito di competenza. Tra queste figurano Emanuela Belardoni, vice presidente della Proloco Rivotorto di Assisi, che parlerà di leadership; Isabel Filippucci, proprietaria del Luis Store, che affronterà il tema dell’imprenditoria; e Isabella Burganti, assessore alle politiche sociali del Comune di Trevi, che discuterà del ruolo delle donne nelle istituzioni.

Altre partecipanti includono Lorenza Alano, paziente esperto; Maria Filomia, docente di letteratura per l’infanzia all’Università di Perugia, che affronterà il tema della disabilità; Paola Gualfetti, direttore de Il Rubino, che parlerà di comunicazione e cultura; Rita Cariani, membro del direttivo di Anffas “Per Loro” ETS-APS, che si concentrerà sul terzo settore; Rita Rocconi, curatrice d’arte, che porterà il suo contributo su arte e cultura; Silvana Pacchiarotti, presidente dell’associazione “Punto rosa”, che affronterà il tema della prevenzione del tumore al seno; e Viviana Picchiarelli, scrittrice, che parlerà di cultura e libri.

L’obiettivo dell’iniziativa è mettere in luce le storie e le esperienze delle donne, sottolineando il loro ruolo attivo nella società e la capacità di essere modelli positivi per le nuove generazioni. L’evento rappresenta un’occasione per condividere battaglie e traguardi, con un focus su temi che riguardano la collettività.