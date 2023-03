Arte & Cultura Teatro Ultime notizie Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi Map

Rassegna di Teatro Ragazzi, il 19 marzo “Tranquilli!!!”

Il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Birba” che diffonde tra i bambini e i ragazzi la cultura del libro e il piacere di leggere, è lieto di ospitare il secondo appuntamento della Rassegna di Teatro Ragazzi all’interno della Stagione Teatrale 2022/23.

Domenica 19 Marzo alle ore 17:00 è in arrivo “Tranquilli!!!” di Teatro C’art con André Casaca.

“Tranquilli!!!” è un personaggio che rompe il suo quotidiano frenetico con momenti romantici, di pura poesia, tratti dall’amore per il suo vivere come un uccellino che volando in un cielo azzurro si alimenta del calore del sole e ogni tanto si ferma in un banco di sabbia per farsi la doccia. Tranquilli!!! è così: gioca a basket come se parlasse di sé, capace di rispondere al telefono che in fondo non ha mai suonato. Il suo è un passaggio; un volo momentaneamente interrotto, proprio come quegli uccellini che dopo essersi fatti la doccia, aver giocato sulla sabbia…volano via.

“Lo spettacolo – scrive André Casaca nelle note di regia – nasce come idea nel 1997. Lo stimolo iniziale è stato quello di lavorare sulla presenza di un personaggio apparentemente tranquillo, che rispecchiava non solo la mia caricatura, ma anche quella dell’uomo che vive in funzione della società che lo stressa. Affrontato comunque con un taglio comico.

“Tranquilli!!!” sostiene un teatro dove la ricerca è alla base, dove l’attore è il centro, il punto principale, ed è lo strumento per la concretizzazione dell’idea con la fisicità del corpo – veicolo principale di espressione attraverso un linguaggio non verbale.” Le produzioni del Teatro C’art sono adatte a qualsiasi pubblico senza barriera di cultura o età e per questo vengono rappresentate in tutto il mondo.

André Casaca è uno dei maggiori professionisti del teatro corporeo e clown sul territorio italiano. Brasiliano, radicato in Italia dal 1995. Il Lume Teatro a Campinas – Sao Paulo e Yves Lebreton sono stati fondamentali nella sua formazione. Attore, Ricercatore Teatrale, Clown, Regista, ideatore del metodo “Identità Comica del Corpo”, si dedica al teatro da più di 25 anni, il suo metodo artistico e pedagogico è riconosciuto in Italia e all’estero, nel campo della formazione teatrale e universitario.

età consigliata: dai 3 anni | tecnica: clown, musica, mimo | durata: 60 minuti

DI E CON: André Casaca

ASSISTENTE ALLA REGIA: Fabrizio Neri e Teresa Bruno

MACCHINE DI SCENA: Silvano Costagli

PRODUZIONE: Teatro C’art Comic Education

PICCOLO TEATRO DEGLI INSTABILI – Via Metastasio 18, Assisi (PG)

Tel. 333 7853003 – 075 816623 – info@teatroinstabili.com – www.teatroinstabili.com