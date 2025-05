Sostieni il Piccolo Teatro degli Instabili con il 5×1000

Un gesto semplice per promuovere cultura e creatività locali

Sostieni il Piccolo Teatro – Il Piccolo Teatro degli Instabili rinnova l’invito alla cittadinanza a sostenere la propria attività artistica e culturale attraverso la destinazione del 5×1000. In occasione della dichiarazione dei redditi, l’Associazione Culturale gli Instabili APS di Assisi chiede il contributo di chi crede nel valore sociale della cultura, ricordando che questo tipo di sostegno non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente.

La realtà teatrale assisana, divenuta negli anni un punto di riferimento importante per la scena artistica locale e nazionale, sottolinea come il 5×1000 rappresenti una risorsa fondamentale per continuare a offrire stagioni di prosa, musica e progetti formativi destinati a tutte le fasce d’età. Fondata con l’intento di dare nuova vita all’ex teatrino del monastero di San Giacomo, l’Associazione ha trasformato questo spazio storico in un centro culturale vivo, attento alle esigenze del territorio e aperto alla sperimentazione.

Il codice fiscale da inserire nella dichiarazione dei redditi è 02766780544. Bastano pochi secondi per compiere un gesto che ha un impatto concreto sulla sopravvivenza e sulla crescita di una struttura che ha fatto della qualità artistica, dell’inclusione e della formazione i suoi tratti distintivi. Ogni firma rappresenta un mattoncino nella costruzione di un progetto collettivo, che coinvolge attori, spettatori, giovani, scuole e professionisti della cultura.

L’Associazione Culturale gli Instabili APS si impegna da oltre vent’anni nella promozione della cultura teatrale con particolare attenzione alla partecipazione attiva dei cittadini e al coinvolgimento delle nuove generazioni. Il teatro non è solo un luogo di rappresentazione, ma un laboratorio di idee, un punto di incontro e uno spazio dove si coltiva la creatività. Attraverso laboratori, spettacoli e iniziative dedicate alla formazione, il Piccolo Teatro degli Instabili ha saputo consolidare un’identità ben riconoscibile, diventando un presidio culturale indispensabile per Assisi e il suo comprensorio.

La scelta di destinare il 5×1000 all’Associazione non è un semplice atto burocratico, ma un segno di appartenenza a una comunità che riconosce nel teatro uno strumento di crescita, riflessione e dialogo. In un contesto in cui i finanziamenti pubblici alla cultura sono spesso insufficienti, il sostegno dei cittadini assume un ruolo determinante per garantire la continuità delle attività e la possibilità di programmazioni sempre più ricche e diversificate.

Il Piccolo Teatro degli Instabili continua così il proprio percorso, in equilibrio tra tradizione e innovazione, con l’obiettivo di mantenere alta la qualità delle proposte artistiche, favorire la pluralità dei linguaggi espressivi e offrire opportunità di crescita culturale e personale. Ogni anno, grazie anche al contributo del 5×1000, il teatro riesce a presentare una stagione che alterna nomi noti del panorama nazionale a giovani compagnie emergenti, mantenendo uno sguardo attento sulla drammaturgia contemporanea e sull’educazione teatrale.

Donare il 5×1000 non significa soltanto aiutare un teatro, ma contribuire a preservare uno spazio che genera valore sul piano umano, sociale ed educativo. Il teatro, per sua natura, è un luogo di ascolto e partecipazione. Attraverso le attività dell’Associazione, questo spazio diventa anche presidio civile, strumento di coesione e voce di una comunità che si racconta, si interroga e si rinnova. Il gesto del 5×1000 diventa così un investimento in visione, in futuro, in umanità.

Il Piccolo Teatro degli Instabili si conferma una realtà culturale resiliente, capace di affrontare le sfide contemporanee con impegno e determinazione, valorizzando il talento e offrendo occasioni di confronto e bellezza. Anche per il 2025, il teatro prosegue con la sua campagna di raccolta fondi attraverso il 5×1000, puntando sulla partecipazione collettiva come motore di sostegno e crescita. Un piccolo gesto, ma dal grande significato.