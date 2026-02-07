Il comico milanese incanta il pubblico umbro con nuovi brani
Spettacoli – Il palcoscenico del Teatro Lyrick di Assisi si prepara ad accogliere un evento di rilievo nella serata di giovedì 12 febbraio, con inizio fissato per le ore 21.15. La rassegna “Non c’è 2 senza… 5” prosegue la sua programmazione ospitando Filippo Caccamo, che porta in scena la sua ultima fatica creativa intitolata Fuori di tela. Si tratta di una produzione inedita che segna un’evoluzione significativa nel percorso artistico del performer, offrendo una struttura narrativa che si distacca dai precedenti lavori per abbracciare una forma di intrattenimento più complessa e stratificata.
Una narrazione teatrale tra arte e vita quotidiana
L’opera si presenta come un congegno scenico meticoloso, dove il pretesto dell’esplorazione artistica funge da catalizzatore per un’analisi profonda e divertente della realtà. Caccamo utilizza la propria cifra stilistica, caratterizzata da un’ironia tagliente ma mai aggressiva, per edificare un mondo dove il pubblico viene proiettato in una sequenza ininterrotta di situazioni surreali. Il ritmo della rappresentazione è sostenuto da dialoghi costruiti con precisione millimetrica, alternando momenti di pura comicità a riflessioni più pacate e introspettive.
L’innovazione scenica e il coinvolgimento emotivo
Fuori di tela non si limita alla semplice successione di battute, ma si configura come un’esperienza sensoriale completa grazie all’integrazione di musiche originali e scenografie studiate per sorprendere lo spettatore. L’artista riesce a mantenere una costante sincerità espressiva, permettendo a chi guarda di rispecchiarsi nelle debolezze e nelle assurdità raccontate sul palco. Il mosaico di situazioni proposto trasforma il teatro in un luogo di condivisione autentica, dove la risata diventa il mezzo per accettare le proprie contraddizioni.
Produzione e dettagli sulla partecipazione
L’intero progetto vede Filippo Caccamo impegnato nel triplice ruolo di autore, regista e interprete, a testimonianza di una maturità artistica ormai consolidata. La produzione è curata da Talia Media, in collaborazione con il Teatro Verdi di Montecatini Terme ed Essevuteatro. Per quanto riguarda l’accesso all’evento, la gestione dei titoli di ingresso è affidata ai circuiti abituali di vendita nazionale. L’attesa per questa tappa in Umbria conferma la crescita costante di un artista capace di innovare il linguaggio della commedia contemporanea.
Filippo Caccamo – Fuori di tela
Data: Giovedì 12 Febbraio 2026
Orario: 21:15
Luogo: Teatro Lyrick, Assisi (PG)
