Spettacolo: a Assisi Nuzzo e Di Biase sono incompatibili

La celebre coppia comica analizza i disastri della società

ASSISI, 9-2-26 – Il palcoscenico del Teatro Lyrick si prepara a diventare il centro di un’indagine ironica e quanto mai attuale sulle complessità dei legami umani. Domenica 15 febbraio, alle ore 21.15, la città umbra ospiterà “Totalmente incompatibili”, l’ultimo progetto teatrale nato dalla creatività di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Lo spettacolo, che si inserisce nel prestigioso cartellone “Non c’è 2 senza… 5”, promette di essere molto più di una semplice commedia: è un ritratto spietato e divertente della convivenza moderna, realizzato attraverso la lente d’ingrandimento della loro reale esperienza di vita e di lavoro. La produzione, curata da Agidi in collaborazione con Nidodiragno, mette in scena due personalità che sembrano non avere nulla da spartire, ma che proprio nel loro dissenso perenne trovano una chiave di lettura universale per comprendere le follie del mondo circostante, come riporta Francesca Cecchini – Ufficio stampa ZonaFranca.

In un’epoca che insegue ossessivamente l’armonia e la perfezione estetica, Nuzzo e Di Biase scelgono di celebrare il valore della divergenza. I due protagonisti si presentano come figure felicemente inadattabili, distanti tanto dal cliché del “chi si somiglia si piglia” quanto dalla teoria degli opposti che si attraggono. Il loro stare insieme, sia sotto i riflettori che nel quotidiano, appare come un mistero buffo che sfida le leggi della logica sentimentale. Si definiscono “outsider”, pesci fuor d’acqua che hanno imparato a trasformare il proprio disagio esistenziale in un valore aggiunto, capace persino di generare profitto. Questa onestà intellettuale permette loro di instaurare un dialogo profondo con il pubblico, basato su una metodologia osservativa che privilegia l’indagine dei sentimenti rispetto alle fredde etichette sociali.

Il monologo e i dialoghi serrati non si limitano però al perimetro della camera da letto o del salotto, ma si allargano a una critica feroce verso la contemporaneità. Nuzzo e Di Biase puntano il dito contro l’inciviltà digitale, colpevole di aver impoverito la nostra memoria e di aver assecondato una pericolosa pigrizia mentale che riduce tutto a contenuti minimi e superficiali. Lo show diventa così un invito a rallentare, a concedersi il lusso raro di fermarsi per analizzare il caos che ci circonda senza cadere nella trappola del giudizio immediato e sbrigativo. È un tentativo di esorcizzare le paure per il futuro e le nostalgie del passato, concentrandosi sulla tragicomica realtà di un presente che spesso fatichiamo a decifrare.

La consapevolezza che non tutto possa essere risolto con una battuta non ferma la coppia, anzi ne alimenta la determinazione. La loro missione rimane quella di cercare il lato comico anche nei disastri quotidiani, convinti che la risata sia l’unica arma di difesa contro l’insensatezza.

Prevendite su circuiti Ticketitalia e Ticketone. La stagione 2025/2026 del Teatro Lyrick di Assisi è organizzata da associazione culturale ZonaFranca, con la direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi. Sito ufficiale www.teatrolyrick.com