“Stato di grazia” – 20 Anni del Piccolo Teatro degli Instabili

“Stato di grazia – E’ questo il titolo scelto per la nuova Stagione Teatrale 2022/23. “E’ così che 20 anni fa è nato il Piccolo Teatro degli Instabili, da una scintilla che potente ha messo in moto la realizzazione di un sogno che sembrava impossibile: la fondazione di un Teatro nel centro storico di Assisi, la creazione di un presidio culturale e sociale che da due decenni regala alla Città e a tutto il territorio, un pozzo a cui abbeverarsi.” – così scrive la direttrice artistica Fulvia Angeletti.

Carlo e Antonietta Angeletti hanno operato una vera rivoluzione nel panorama del post terremoto del ’97. Da lì in poi tutto il Teatro italiano e un’infinità di protagonisti della scena musicale hanno fatto tappa al Piccolo Teatro degli Instabili.

“L’instabilità è il nostro tratto caratteriale principale” – diceva mio padre – “quel bisogno di fare di più, di non accontentarsi, di dare vita a grandi slanci, di lottare per lasciare un segno.”

Questo luogo, ancora oggi, vive ed è rimasto un’oasi di libertà, uno “Stato” a parte, uno “stato di grazia” in cui trovare rifugio quando le brutture del mondo e la noia ci assalgono, questo luogo è rimasto “caldo” e pulsante di energia.Una grande eredità e soprattutto un grande dono da proteggere e curare…”.

In questo importante anniversario è finalmente possibile rilanciare un Cartellone completo, dopo due anni in cui la pandemia ha impedito il normale svolgersi delle attività durante i mesi invernali.

Il ricco programma 2022/23 è composto da 9 importanti appuntamenti di prosa, musica e danza e da una rassegna di 3 spettacoli di Teatro Ragazzi.

Dopo l’anteprima dello scorso 22 ottobre con la presentazione della prima produzione di danza del Piccolo Teatro degli Instabili dal titolo “Esplodere a colori” di Guarino/Molina, ad aprire la Stagione Teatrale, il 24 Novembre, sarà “PICCOLI FUNERALI”, di e con Maurizio Rippa (voce) e con Amedeo Monda (chitarra), una partitura drammaturgica e musicale che alterna un piccolo rito funebre adun brano dedicato a chi se ne è andato. Non è un caso aver scelto proprio questo come spettacolo d’apertura…Una dedica che è un atto d’amore, un regalo e un saluto, realizzato insieme agli spettatori; uno spettacolo commovente e dolcissimo capace di accogliere il dolore etrasformarlo in rinascita.

A seguire, il 15 Dicembre, per la prima volta in Umbria, andrà in scena uno degli spettacoli più importanti degli ultimi anni “TAVOLA TAVOLA, CHIODO CHIODO” di e con Lino Musella, autentico talento della scena, tra i più apprezzati della sua generazione, vincitore del Premio “Le Maschere del Teatro italiano” 2022 e del Premio Ubu2019 come migliore attore. Un progetto scritto a quattro mani con Tommaso De Filippo, tratto da appunti, articoli, corrispondenze e carteggi di Eduardo De Filippo.

Il 27dicembre, sarà la volta del primo dei 3 appuntamenti dedicati a tutta la famiglia. Gli spettacoli di Teatro Ragazzi, scelti da Alessandra Comparozzi di “Birba”, sono rivolti a bambine e bambini dai 3 anni in su. “LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI” di CREST, racconta di un mondo parallelo fatto dai giocattoli stessi, che aiuta i bambini a fare esperienza delle emozioni, imparando a non perdere “la bussola”, passando dalla gioia alla delusione, dalla malinconia all’allegria.

Il 2023 si aprirà invece il 4 Gennaio, con le irresistibili atmosfere musicali create dalla band Accordi Disaccordi, che in quest’occasione presenta il loro ultimo album dal titolo “DECANTER”.

Il loro repertorio spazia dalle più disparate influenze jazz, swing, blues fino alla musicatradizionale, con originali sonorità acustiche e dal gustocinematografico, mantenendo un’iniziale matricestilistica gipsy jazz, chiaramente ispirata dalle sonorità del celebre chitarrista Django Reinhardt.

Altro incontro speciale e pensato in esclusiva per il Piccolo Teatro degli Instabili, è quello del 15 gennaio con la lettura scenica/spettacolo di Valerio Mieli, regista e sceneggiatore vincitore del David di Donatello e Nastro d’Argento Opera Prima per il film “Dieci inverni” e al Festival di Venezia del Premio del pubblico – Giornate degli autori per il film “Ricordi?”. I racconti presentati qui in prima assoluta sono tratti dalla raccolta “DESIDERAVA DA SEMPRE” e arricchiti da una messa in scena di colori, immagini, luci e musiche.

Il 29 Gennaioarriveràsul palco degli Instabili il duo artistico composto da Agnese Fallongo e Tiziano Caputo con il grandissimo successo “LETIZIA VA ALLA GUERRA – La suora, la sposa, la puttana”. Tre grandi donne, due guerre mondiali, un sottile fil rouge ad unirle: uno stesso nome, un unico destino. Un racconto tragicomico, di tenerezza e verità, impreziosito da musiche e canzoni popolari eseguite dal vivo.

Il mese di febbraio sarà invece dedicato a importanti artisti nonché amici e collaboratori speciali del Piccolo Teatro degli Instabili.

Il 12 febbraio la CompagniaBaglioni/Bellani presenta in prima assoluta il radiodramma/live “PLAY” che vede in scena Caroline Baglioni e il Premio UbuChristian La Rosa. Il testo è stato selezionatoper il Teatro di Radio3 Rai, per parlare di violenza contro le donne nell’ambito della giornata nazionale della donna.

“UNA CREPA: NOSTALGIA DELL’ORO” è il titolo della performance che il 26 Febbraio si svolgerà nei meravigliosi Saloni di Palazzo Bartocci Fontana ad Assisi: in scena la danzatrice e coreografa Lucia Guarino con Elisa D’Amico e Matteo Bortone al contrabbasso. Qui la danza e la musica si incontrano e dialogano in un territorio vivo di risonanze, in cui il corpo sonoro è parte del paesaggio e partecipa della struttura coreografica.

La Stagione Teatrale proseguirà poi il 3 Marzo con il nuovo spettacolo del pluripremiato attore Fabrizio Falco, in “MOLIERE UANMENSCIO (O COME VOLETE VOI)’”: una cavalcata entusiasmante dentro la vita di Molière, che mette in scena il rapporto con i genitori, la scoperta del teatro, gli amori, i successi e i dispiaceri. Attraverso la vita di uno dei più grandi autori e attori di tutti i tempi, l’attore riflette con sarcasmo e ironia sul nostro tempo, sulla condizione dell’artista oggi e sulla società in cui viviamo.

Il 19 Marzo sarà la volta del secondo appuntamento di Teatro Ragazzi con“TRANQUILLI!!!” di e con André Casaca di Teatro C’Art. Clown, musica e mimo sono le tecniche usate dall’attore. Uno spettacolo storico, nato nel 1997, in cui un personaggio apparentemente tranquillo rompe il suo quotidiano frenetico con momenti romantici, di pura poesia, tratti dall’amore per la sua stessa vita.

“IT’S APP TO YOU!”del 30 Marzo è “il primo videogioco a Teatro! Una realtà immersiva a 360°!” è così che Leonardo Manzan, in scena insieme a Andrea Delfino e Paola Giannini, presenta il suo spettacolo. L’idea è quella di mettere in scena un videogioco, un sistema in cui le scelte sono limitate e già prestabilite da algoritmi matematici; quello che ne deriva è un divertente e spiazzante rapporto che l’uomo ha con sé stesso di fronte alla tecnologia.

A concludere questa intensa Stagione il 15 Aprile, sarà l’ultimo emozionante appuntamento della rassegna di Teatro Ragazzi con “STORIA D’AMORE E ALBERI”.A distanza di più di dieci anni dalla prima replica, Luigi D’Elia lascia il testimone a Simona Gambaro per una nuova versione su misura. Lo spettacolo, liberamente ispirato a “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono, racconta del solitario pastore ElzeardBouffier che per amore comincia a piantare quercein una terra desolata e aspra e attraverso questa ostinata pratica quotidiana torna a essere felice.Lentamente e meravigliosamente il mondo intorno a lui cambia come in una lenta e silenziosarivoluzione.

Programma molto ricco come sempre anche per quanto riguarda le altre attività proposte dal Piccolo Teatro degli Instabili, come i nuovissimi Laboratori di Recitazione per adulti dal titolo “Fatti nudi e crudi” a cura diCaroline Baglioni, Michelangelo Bellani e ChristianLa Rosa (da ottobre a dicembre 2022), il Laboratorio “Collezione di epifanie” a cura diSamuele Chiovoloni (a partire da gennaio 2023), il Laboratorio teatrale “Piccoli attori crescono”per bambini da 6 a 12 anni a cura di Giulia Zeetti e AyumiMakita e il Laboratorio di Teatro per Ragazzi “I Sognatori” dai 13 ai 17 anni a cura di Massimiliano Burini con la collaborazione di Giuseppe Albert Montalto.

Infine, oltre alle vantaggiose formule di Abbonamento a 6, 4 o a 3 spettacoli, tutti gli Under 30, gli over 65 e i partecipanti ai Laboratori potranno accedere alla riduzione sul prezzo del biglietto degli spettacoli della Stagione 2022/23.

PICCOLO TEATRO DEGLI INSTABILI– Via Metastasio 18, Assisi (PG)

Tel. 333 7853003 – 075 816623 – info@teatroinstabili.com – www.teatroinstabili.com