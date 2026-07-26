Teatro nel bosco, ad Assisi fiabe e creatività per i bambini

Laboratorio al Pincio dal 3 agosto per bambini dai 6-11 anni

🌲Dal 3 all’8 agosto torna al Pincio di Assisi A Teatro nel Bosco, laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni. Giochi, fiabe, natura e creatività fino allo spettacolo finale Il bosco delle Fiabe per le famiglie. ad Assisi.

Torna ad Assisi “A Teatro nel Bosco”, il laboratorio teatrale dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, promosso e organizzato dal Piccolo Teatro degli Instabili. La seconda edizione dell’iniziativa prenderà il via lunedì 3 agosto 2026 e proseguirà fino a sabato 8 agosto, trasformando il Pincio – Parco Comunale Regina Margherita in uno spazio dedicato al teatro, alla fantasia e alla creatività.

Il percorso coinvolgerà un numero limitato di giovani partecipanti e si svilupperà prevalentemente nelle ore del mattino. Il parco diventerà parte integrante dell’esperienza, con i suoi sentieri tra gli alberi, gli spazi verdi e l’anfiteatro inserito nell’ambiente naturale.

L’obiettivo è utilizzare il teatro e il gioco come strumenti per favorire l’espressione dei bambini, accompagnandoli in un percorso che terminerà con la realizzazione di una performance destinata alle loro famiglie.

Giulia Zeetti conduce il percorso teatrale

A guidare il laboratorio sarà Giulia Zeetti, attrice, cantante e formatrice teatrale del Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi. Il lavoro proposto ai partecipanti avrà carattere ludico e formativo e utilizzerà tecniche di pedagogia teatrale adattate alle diverse età dei bambini coinvolti.

Il filo conduttore sarà rappresentato dal mondo delle fiabe, esplorato attraverso differenti modalità. I bambini potranno confrontarsi con l’ascolto delle storie, ma saranno anche chiamati a utilizzare la fantasia per inventare nuovi racconti e svilupparli attraverso attività condivise.

Il lavoro di gruppo avrà quindi un ruolo centrale. Le attività saranno costruite per permettere ai partecipanti di confrontarsi, collaborare e sperimentare differenti possibilità espressive attraverso il linguaggio teatrale.

Teatro, emozioni e creatività nel parco

Il laboratorio si svolgerà da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 12.30, interamente negli spazi del Pincio. La scelta del Parco Comunale Regina Margherita consente di affiancare il lavoro teatrale alla permanenza all’aperto, facendo dell’ambiente naturale uno degli elementi caratterizzanti dell’iniziativa.

Le attività previste puntano a sviluppare armonia nelle relazioni e maggiore consapevolezza delle emozioni, utilizzando il gioco teatrale come occasione di sperimentazione. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla creatività espressiva e narrativa, con esercizi calibrati sulle differenti fasi evolutive dei partecipanti.

La fiaba sarà utilizzata sia come racconto da ascoltare sia come materiale da trasformare. I bambini potranno partire dalle storie conosciute per costruire nuove narrazioni, immaginare situazioni e lavorare insieme alla loro rappresentazione.

Il Pincio diventa uno spazio scenico naturale

Uno degli elementi distintivi di “A Teatro nel Bosco” è proprio il rapporto tra attività teatrale e natura. Il laboratorio non sarà ospitato in uno spazio teatrale tradizionale, ma si svilupperà all’interno del parco.

Sentieri, alberi, spiazzi e l’anfiteatro naturale offriranno quindi lo scenario nel quale i bambini potranno sperimentare le attività proposte. Il contesto all’aperto accompagnerà l’intero percorso, dalla fase iniziale dei giochi fino alla costruzione dello spettacolo conclusivo.

La seconda edizione conferma così l’impostazione del progetto ideato dal Piccolo Teatro degli Instabili, che propone ai partecipanti un’esperienza nella quale formazione teatrale, gioco e ambiente naturale procedono insieme.

Dalle fiabe alla costruzione dello spettacolo finale

Durante le giornate di laboratorio, il lavoro condotto da Giulia Zeetti porterà progressivamente alla preparazione di una performance. Il risultato del percorso sarà “Il bosco delle Fiabe”, spettacolo conclusivo costruito attraverso le esperienze sviluppate durante la settimana.

La rappresentazione è prevista sabato 8 agosto alle ore 18 al Pincio e sarà riservata alle famiglie dei bambini partecipanti. Sarà il momento conclusivo di un’attività iniziata cinque giorni prima e sviluppata attraverso esercizi teatrali, narrazione, invenzione e lavoro collettivo.

La performance attraverserà il mondo delle fiabe di differenti epoche, tema scelto come terreno comune sul quale costruire l’esperienza teatrale dei partecipanti.

Iscrizioni aperte fino al primo agosto

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 1° agosto 2026. Il laboratorio prevede un massimo di 15 bambini e potrà essere attivato con almeno otto partecipanti.

Il costo indicato per l’intero percorso è di 180 euro. Per informazioni, costi e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente al Piccolo Teatro degli Instabili attraverso i contatti messi a disposizione dall’organizzazione.

Con la settimana dal 3 all’8 agosto, il Pincio – Parco Comunale Regina Margherita di Assisi tornerà dunque ad accogliere bambini dai 6 agli 11 anni per un percorso che unisce pedagogia teatrale, narrazione, attività di gruppo e contatto con la natura, fino all’appuntamento conclusivo con “Il bosco delle Fiabe”.