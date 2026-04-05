Un dettaglio minore chiude Stagione Piccolo Teatro degli Instabili

Spettacolo intenso con Dalal Suleiman esplora memoria palestinese

Lo spettacolo Un dettaglio minore cala il sipario sulla Stagione Teatrale 2025/26 al Piccolo Teatro degli Instabili. Tratto dal romanzo di Adania Shibli, lo spettacolo vede protagonista l’attrice italo-palestinese Dalal Suleiman, diretta da Massimo Luconi. La narrazione intreccia un episodio tragico del 1949 con le ferite aperte del presente, scavando nei silenzi di una terra frammentata.

Narrazione intrecciata tra passato e presente

La storia ruota attorno a un assalto brutale nell’estate del 1949 nel deserto del Negev. Soldati israeliani colpiscono un gruppo di beduini, risparmiando solo un’adolescente. La ragazza subisce violenze indicibili, viene uccisa e sepolta nella sabbia. Decenni dopo, una donna contemporanea si lancia all’inseguimento di quella vicenda. L’ossessione nasce non solo dall’orrore del fatto, ma dal suo legame intimo con la data della sua nascita, venticinque anni esatti dopo il delitto.

Questa figura femminile sfida checkpoint e paure quotidiane, navigando zone confinanti come prigioni invisibili. Il suo viaggio mira a restituire voce alla vittima innocente, a disseppellire una memoria inghiottita da sabbia e accordi politici infranti. Due fili narrativi si intrecciano: l’efferatezza isolata del 1949 e la violenza sistematica che segna ogni palestinese dalla culla alla tomba, in una terra colonizzata e smembrata.

Interpretazione potente di Dalal Suleiman

Dalal Suleiman regge da sola il peso della scena con una presenza magnetica. La sua recitazione privilegia il controllo introspettivo, evitando slanci melodrammatici. Ogni parola diventa strumento per ricostruire frammenti di storia dimenticata, trasformandosi in atto politico. Il corpo dell’attrice, con gesti misurati e sguardi glaciali, incide nella memoria dello spettatore. Nella scena finale, braccia sospese e occhi fissi in platea, evoca un’immagine scolpita, impossibile da cancellare.

La regia di Massimo Luconi opta per l’essenzialità. Oggetti quotidiani come panni logori, scarpe usate e lenzuoli si mutano in sudari simbolici. Luci dosate e musiche originali di Mirio Cosottini amplificano il vuoto emotivo. La scena ridotta – ammassi di cenci per comunità sfollate, fari rossi e blu che evocano sabbia intrisa di sangue – rende il messaggio universale. Un silenzio assordante segue la distruzione, mentre il respiro dell’attrice scandisce il ritmo lento, quasi borghesiano, di un tempo sospeso.

Eco della memoria e attualità bruciante

Lo spettacolo trascende il racconto di un conflitto per mettere in scena il dovere del ricordo. Indaga storie marginali, invita il pubblico a interrogarsi sulla responsabilità collettiva. Quella tensione trattenuta, fatta di emozioni estreme eppure compresse, svela realtà poco note: l’impossibilità di attraversare da una zona A a una C nella stessa città, il transfer ossessivo che imprigiona esistenze.

In un momento in cui Gaza vive una tragedia profonda, Un dettaglio minore specchia il presente. Una lacrima solitaria dall’occhio sinistro dell’attrice moltiplica l’orrore per decine di migliaia di vite. La schiena inarcata, la fronte rivolta sottoterra, catturano l’essenza di una perdita insanabile. Più che cronaca, è un gesto teatrale che spinge alla riflessione su identità negate e terre spezzate.

Produzione e accoglienza critica

Nato da un’idea di Massimo Luconi, con collaborazione scenica di Johanna Tedde, lo spettacolo è prodotto da Casa del Contemporaneo in partnership con il Festival di Radicondoli. Il romanzo di Adania Shibli, edito da La nave di Teseo e tradotto da Monica Ruocco, fornisce la base letteraria solida.

La critica applaude all’unisono. Roberta D’Agostino su Sipario.it loda la bravura di Suleiman nel mantenere una dimensione controllata, dove la parola ricostruisce memoria e politica. Alessandro Toppi su Teatro e Critica descrive la potenza visiva: bossoli invisibili, corpi inermi, silenzi che echeggiano il genocidio in corso. L’esperienza si concentra su ascolto e introspezione, rendendo lo spettacolo attuale e spiazzante.

Il Piccolo Teatro degli Instabili, in via Metastasio 18 ad Assisi, ospita questo debutto fresco. Contatti: tel. 333 7853003, info@teatroinstabili.com, sito www.teatroinstabili.com. Biglietti online su liveticket.it/teatroinstabili. Con questo epilogo, la stagione 2025/26 si congeda lasciando un segno indelebile.