Un fine settimana all’insegna delle grandi produzioni al Lyrick di Assisi

Fine settimana ricco al Teatro Lyrick di Assisi dove giovedì 16 marzo arriva “La fabbrica dei sogni” nuovo spettacolo di Sal Da Vinci e sabato 18 e domenica 19 marzo c’è il doppio appuntamento con “Il mago di Oz”, contemporary circus & musical.

La fabbrica dei Sogni giovedì 16 marzo alle 21.15 – C’è un luogo magico in cui la realtà incontra e supera la fantasia, un posto in cui la follia è un modo di sentire la vita: è “La fabbrica dei sogni”, nuovo spettacolo di e con Sal Da Vinci, che ne è anche ideatore e regista insieme a Ciro Villano, nonché protagonista accanto all’attrice Fatima Trotta, conduttrice di successo, tra i volti noti della televisione italiana. Ad impreziosire il cast, ci sono: Francesco Da Vinci, Ettore Massa, Ciro Villano, Daniela Cenciotti, Enzo Fischetti, Federica Celio. Il cast si avvale inoltre della preziosa partecipazione di giovani talentuosi attori.

Gli stessi attori aprono lo spettacolo con un pre-show straordinario che ha luogo all’esterno del teatro e nel foyer e catapultano subito il pubblico nella magia del musical. La direzione artistica e la coreografia sono a cura di Marcello e Mommo Sacchetta, supervisione artistica è di Lello Arena.

Lo spettacolo, che segue l’esempio dei musical americani in grande stile, racconta la storia di un cantautore dimenticato dal mondo, che vive in un manicomio abbandonato e fatiscente prossimo alla demolizione. Eppure, è quella la sua casa, il luogo in cui è cresciuto e in cui hanno preso vita le canzoni che lui immaginava un giorno di cantare in un teatro vero. È un artista “pazzo”, un sognatore, che immagina di trasformare le vecchie mura in cui abita in una casa di cura che possa accogliere i reietti della società e dar loro la possibilità di realizzare le loro aspirazioni: dar vita a un teatro in cui portare in scena i loro racconti. In questo progetto folle e pieno di straordinaria umanità, fa capolino un agente di polizia; incaricato dello sfratto della struttura, si lascia invece coinvolgere dai sogni dell’artista, diventando complice di una storia incredibile.

Il mago di Oz sabato 18 alle 21.15 e domenica 19 marzo alle 17 – La geniale fiaba de “Il mago di Oz”, tratta dal libro di L. Frank Baum, dai produttori di “Alice in Wonderland” viene proposta in questo mirabolante family show in una chiave scenica del tutto originale: il linguaggio del musical e del circo contemporaneo si fondono in una nuova dimensione. Il cast di 25 artisti in scena è composto da cantanti, danzatori e alcuni tra i maggiori acrobati del circo contemporaneo mondiale. La mirabolante messa in scena dello spettacolo è esaltata dall’originale animazione, grafiche in 3D, effetti speciali e costumi fantasmagorici realizzati dal team di creativi della Romanov Arena.

Nel ruolo di Ellie troviamo Anastasia Dyatlova, la più giovane partecipante alla competition “Voice Children “e” The Blue Bird”. Il ruolo di Goodwin è invece affidato a Vladimir Dybskiy, solista dei migliori musical moscoviti. La musica originale scritta e diretta dal giovane compositore Andrei Zubets. Regia di Maxim Romanov.

Prevendite su circuito TicketItalia