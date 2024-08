Trilogia di Dante ad Assisi: letture di Franco Ricordi

Il Giardino degli Incanti della Rocca Maggiore di Assisi ospiterà una trilogia di letture dedicata a Dante Alighieri. Gli appuntamenti sono previsti per il 26 agosto, il 3 settembre e il 9 settembre, alle ore 21:15. Il protagonista di questi eventi sarà il maestro Franco Ricordi, noto filosofo, attore e regista italiano, che offrirà una lettura drammatica e filosofica della Divina Commedia.

L’iniziativa, a ingresso libero, è stata organizzata dal Comune di Assisi per permettere al pubblico di immergersi nei versi danteschi in un contesto unico. La Rocca Maggiore, con il suo Giardino degli Incanti, fornirà uno scenario suggestivo per gli spettatori, favorendo un’esperienza intensa e diretta con il testo che è considerato uno dei pilastri della letteratura italiana. “Un’iniziativa, a ingresso libero, in uno scenario incantevole per un’immersione nei versi della Divina Commedia e respirare l’aria di un testo che rappresenta senza ombra di dubbio la pietra miliare della letteratura italiana”, ha dichiarato il Comune in una nota ufficiale.

Franco Ricordi, con una lunga carriera artistica alle spalle, ha debuttato nel 1978 con Luca Ronconi, lavorando poi con altre figure di spicco del teatro italiano come Paolo Stoppa, Gabriele Lavia ed Eduardo De Filippo. Dal 2015, Ricordi ha avviato un progetto multidisciplinare su Dante che comprende aspetti filosofici, saggistici, teatrali e comunicativi. Durante le serate alla Rocca Maggiore, Ricordi porterà in scena una lettura che promette di esaminare in profondità il testo dantesco, offrendo una prospettiva che unisce riflessione filosofica e rappresentazione teatrale.

La scelta di ospitare questi eventi alla Rocca Maggiore non è casuale. L’assessore alla cultura Veronica Cavallucci ha sottolineato come questo luogo si sia ormai affermato come uno spazio ideale per iniziative culturali di vario genere. “Continuano gli appuntamenti alla Rocca Maggiore che, dopo la stagione dei concerti e la rassegna cinematografica ancora in corso, si conferma come location ideale e straordinaria per eventi culturali e musicali”, ha affermato Cavallucci.

Le letture di Ricordi sulla Divina Commedia rappresentano un’opportunità per il pubblico di esplorare il capolavoro dantesco in modo nuovo e coinvolgente. Con la sua interpretazione, Ricordi cercherà di trasmettere la complessità e la profondità dei temi trattati da Dante, offrendo al pubblico una visione che unisce la parola scritta con l’espressione teatrale.

La trilogia sarà articolata in tre appuntamenti, ciascuno dedicato a una delle cantiche della Divina Commedia: l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Questa scelta permetterà agli spettatori di seguire un percorso completo attraverso l’opera di Dante, apprezzandone la struttura narrativa e le riflessioni morali e teologiche.

L’evento fa parte di una serie di iniziative culturali che il Comune di Assisi sta promuovendo per valorizzare il patrimonio storico e artistico della città. La Rocca Maggiore, in particolare, è stata al centro di numerosi eventi durante l’estate, tra cui concerti e proiezioni cinematografiche, dimostrando ancora una volta la sua versatilità come spazio culturale.

Per gli appassionati di Dante e della letteratura italiana, le letture di Franco Ricordi rappresentano un’occasione imperdibile per rivivere i versi della Divina Commedia in un contesto scenografico unico. Gli eventi si terranno alle ore 21:15 e saranno accessibili gratuitamente, offrendo così a tutti la possibilità di partecipare a un’esperienza culturale di alto livello.

Con queste serate, Assisi si conferma come una città che valorizza la cultura e la storia, creando momenti di incontro e riflessione per cittadini e turisti. Gli amanti della poesia e del teatro avranno l’opportunità di vivere un’esperienza suggestiva e formativa, in uno dei luoghi più affascinanti dell’Umbria.