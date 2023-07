Tutto pronto per il Riverock Festival alla Rocca Maggiore di Assisi

Tutto pronto per il Riverock Festival che si aprirà stasera (20 luglio) alla Rocca Maggiore di Assisi. Si comincia al tramonto con la vita in musica di Bianco e My girl is retro, progetto musicale del cantautore umbro Carlo Cianetti.

Main stage per Daniele Silvestri che, reduce dal grande successo della tournée teatrale invernale, porterà, in esclusiva per l’Umbria, il suo Estate X tour, nuovissimo show che vedrà il ritorno delle amate chitarre elettriche, dei brani più coinvolgenti e più serrati della sua ventennale carriera, ma sarà soprattutto l’occasione per presentare al pubblico i brani del nuovo album “X. Aftershow Mencarhell.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

Domani (21 luglio) apertura al tramonto con Rosolo Roso; Wism producer e polistrumentista molfettese che, dopo anni di tour con Franco126, presenterà il suo disco d’esordio “Pazienza”, e hip hop con Lil Shooter.

Main stage per il concerto della Lovegang 126, seminale collettivo composto da alcuni dei massimi esponenti della scena hip-hop italiana: Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Drone126, Asp126, Ugo Borghetti e Nino B, che presenteranno “Cristi e Diavoli”, il loro primo album ufficiale, uscito lo scorso aprile.

La serata proseguirà fino a tarda notte con l’ormai tradizionale aftershow “Friday I’m in Riverock”, in collaborazione con l’Urban Club di Perugia.

Ingresso libero su prenotazione

All’interno dell’area festival saranno presenti delle aree food & drink e relax.

Sarà inoltre attivato il servizio navetta gratuito per raggiungere la location senza problemi di parcheggio: il 21 e il 22 luglio dalle 19 alle 2 e il 23 luglio dalle 19 all’una. Fermate: parcheggio teatro Lyrick – stazione di Santa Maria degli Angeli – piazza Matteotti

PRENOTAZIONE CONCERTI A INGRESSO LIBERO

Per i concerti ad ingresso gratuito, per agevolare la gestione degli afflussi all’area festival, sarà necessario prenotare il proprio biglietto su www.riverock.it.