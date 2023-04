Uno scrigno pieno di Arte, ad Assisi Civico 25 Piccola Galleria

di Tiziana Borsellini

Aperta ad Assisi, in via Borgo Aretino, Civico 25 Piccola Galleria. “La galleria pensata come uno spazio per accogliere artisti ed artigiani che vogliono esprimersi al di fuori dei loro studi d’arte, vedendo in Assisi, città di arte e di cultura, un’opportunità per farsi conoscere esponendo le proprie opere” – dice l’ideatrice e direttrice della galleria Cinzia Salati anche lei artista.

Da Novembre 2022 sono state già ospitate molte collettive di artisti provenienti da tutta Italia, studenti dell’Accademia “artE’” di Acitrezza che ispirandosi alle opere letterarie hanno commemorato Verga;

“Trame di Tela” una personale di Cinzia Salati con l’intervento del Presidente dell’Accademia Punto Assisi Tiziana Borsellini e del primario emerito di psichiatria dell’ospedale di Cuneo professor Carlo Milordini che hanno evidenziato come l’arte del ricamo sia terapeutica e svolga come un tempo un servizio sociale, il gruppo Eureka che ha presentato due collettive nel periodo natalizio e per San Valentino.

Ora in mostra dal 5 al 12 Aprile “Plasticamente progetti dinamici in modalità slow” a cura di Cinzia Salati, un’esposizione di opere uniche realizzate con stampanti 3D ispirate al mondo dei personaggi della Marvel realizzati dallo Studio grafico AD_3PRINTxAF DESIGN di Davide Allegrucci di Bastia Umbra.

Dal 19 Aprile al 3 maggio sarà la volta del pittore Aldo Canzi con i suoi tipici scorci di paesaggi già esposti in musei e gallerie nel mondo, dal 21 al 28 giugno sarà di scena l’artista vincitrice di una delle prestigiose manifestazioni d’arte “Mia Milano” Isabella Accenti. Ingresso è gratuito, orario apertura dalle ore 11 alle 19.