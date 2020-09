Venerdì 18 al “Cortile”, primo cartone animato su San Francesco di Assisi

Verrà presentato venerdì 18 settembre alle 18.30, nell’ambito della manifestazione “Il cortile di Francesco”, il primo cartone animato sul Santo di Assisi. La speciale animazione è una produzione Enanimation in collaborazione con Rai Ragazzi e verrà proiettata in esclusiva per i partecipanti all’evento. All’incontro parteciperanno il Direttore Rai per il Sociale, Giovanni Parapini, e il Direttore di Rai Ragazzi e Genere Kids, Luca Milano.

Il cartone animato rivolto a bambini e famiglie, presenta alcuni momenti della vita e della testimonianza di san Francesco nella cornice del suo incontro con il Sultano d’Egitto Malik al-Kamil a Damietta nel 1219. La vita in povertà, l’incontro con i lebbrosi, superando le paure, nonostante i rischi, quello con il lupo, che da belva feroce può diventare un amico, la rinuncia a tutto per vivere a disposizione del prossimo, il coraggio irragionevole di fronte al fuoco, sorprendono e quasi affascinano il sultano, che ascolta Francesco e gli fa salva la vita.

Il cartone animato verrà trasmesso su Rai 1 e su Rai Gulp domenica 4 ottobre e verrà proiettato in anteprima assoluta nei giorni del Cortile di Francesco sulla piazza inferiore di san Francesco.

L’edizione 2020, dal titolo “Oltre i confini”, si terrà dal 18 al 20 settembre ad Assisi e prevede interventi in presenza e in streaming. Sarà possibile partecipare, in base alle norme anti Covid, agli eventi che si terranno ad Assisi. Tutti gli incontri saranno anche trasmessi in diretta e on demand sulle piattaforme digitali (sito, social network, YouTube etc..).

Il programma e tutte le informazioni su come partecipare sono disponibili sul sito www.cortiledifrancesco.it .

PARTECIPERANNO TRA GLI ALTRI:

La senatrice, Liliana Segre, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri l’Amministratore Delegato ENI, Claudio Descalzi, l’Amministratore Delegato TIM, Luigi Gubitosi, l’Amministratore Delegato Alitalia, Fabio Maria Lazzerini, e l’Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane, Gianfranco Battisti. Il Direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt, la Presidente del WWF Italia, Donatella Bianchi, il Direttore Generale OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (in collegamento da Ginevra), l’economista, Tito Boeri (in collegamento da Milano), lo storico, Franco Cardini, il professore Filosofia e Etica dell’informazione all’Oxford University, Luciano Floridi (in collegamento).

L’evento è organizzato dal Sacro Convento di Assisi e dell’Associazione Oicos riflessioni, in collaborazione con il Pontificio Consiglio della cultura e con il sostegno della Regione Umbria, punta ad offrire uno spazio di incontro alternativo oltre i confini.

NORME DI ACCREDITAMENTO STAMPA

Le richieste di accredito di giornalisti, fotografi e operatori televisivi che vorranno partecipare all’evento “Il Cortile di Francesco” dovranno essere formulate, entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 18 settembre, inviando una e-mail ad accrediti@sanfrancesco.org, specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, funzione e contatti telefonici, allegando la lettera di richiesta del Direttore responsabile della testata. L’accredito stampa non da diritto al posto a sedere.